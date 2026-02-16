Με παρέμβαση της αστυνομίας κατάφεραν να διασωθούν 2 γυναίκες στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού από πλήθος υπερ-ορθόδοξων Εβραίων ανδρών που τις κυνηγούσε στην πόλη Bnei Brak, ανατολικά του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το BBC.

Βίντεο δείχνει τις γυναίκες να τρέχουν σε δρόμους γεμάτους σκουπίδια και αναποδογυρισμένους κάδους, ενώ οι αστυνομικοί σχηματίζουν προστατευτικό φράγμα.

Σύμφωνα με αναφορές, θεωρήθηκε ότι οι στρατιώτες βρίσκονταν εκεί για να επιδώσουν εντάλματα στράτευσης ενώ, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Kan, εκείνες πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη σε σπίτι άλλου στρατιώτη όταν ξέσπασε η σύγκρουση.

Uniformed female soldiers fleeing in the Haredi neighbourhood of Bnei Brak pic.twitter.com/IS9G3obaL2 February 15, 2026

Η αστυνομία στη Bnei Brak χρησιμοποίησε κρότου-λάμψης και συνέλαβε 23 άτομα. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένου ενός περιπολικού που αναποδογυρίστηκε και μιας μοτοσικλέτας που πυρπολήθηκε.

Πηγή: Reuters

Οι υπερ-ορθόδοξοι Εβραίοι δεν θέλουν την στρατολόγηση

Ενώ η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους Ισραηλινούς από την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ το 1948, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης σε θρησκευτικά σχολεία ή yeshiva εξαιρούνταν μέχρι πρότινος από τη στράτευση.

Η εξαίρεση αυτή κηρύχθηκε αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ πριν από πάνω από δέκα χρόνια, ενώ προσωρινές ρυθμίσεις για τη συνέχισή της τερματίστηκαν επισήμως πέρυσι, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να ξεκινήσει τη στράτευση της κοινότητας.

Τον προηγούμενο χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες αντι-στρατολογικές διαδηλώσεις υπερ-ορθόδοξων Ισραηλινών.

💢 Israeli police clash with ultra-Orthodox Jews in Bnei Brak



➡️ Violence erupted after a group of Haredi Jews reportedly attacked two female soldiers, believing they had been sent to recruit members of the community pic.twitter.com/IhF4Wta0QE — Anadolu English (@anadoluagency) February 16, 2026

Περίπου 1,3 εκατομμύρια υπερ-ορθόδοξοι Εβραίοι αποτελούν περίπου το 13% του πληθυσμού του Ισραήλ. Αντιτίθενται στη στράτευση, καθώς θεωρούν ότι η πλήρης φοίτηση σε θρησκευτικά σεμινάρια αποτελεί το σημαντικότερο καθήκον τους.

Οι ευρείες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έχουν προκαλέσει έντονο διχασμό στο Ισραήλ, ειδικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Καταδίκη των επεισοδίων από τον Νετανιάχου

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε: «Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τις βίαιες ταραχές στη Bnei Brak κατά των γυναικών στρατιωτών του IDF και των αστυνομικών του Ισραήλ. Πρόκειται για μια ακραία μειονότητα που δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρη την κοινότητα των Χαρέντι. Πρόκειται για ένα σοβαρό και απαράδεκτο θέμα».

«Δεν θα επιτρέψουμε αναρχία», συνέχισε η ανάρτηση, «και δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε βλάβη σε στρατιώτες του IDF και στις δυνάμεις ασφαλείας που εκτελούν τα καθήκοντά τους με αφοσίωση και αποφασιστικότητα».

Θρησκευτικοί ηγέτες των Εβραίων επίσης καταδίκασαν τις ενέργειες των συμμετεχόντων.

Israeli police arrested 23 people and rescued two female soldiers pursued by a crowd during protest in Bnei Brak, Israel, after clashes erupted over the army's efforts to recruit ultra-Orthodox men pic.twitter.com/aKILchnHJi — Reuters (@Reuters) February 16, 2026

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες ως απάντηση, όπως ισχυρίζεται, σε αρκετές παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς κοντά στην ουδέτερη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία διαχωρίζει τις περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο από το υπόλοιπο τμήμα της Γάζας.

(Με πληροφορίες από BBC, SkyNews)

