Αιχμηρή κριτική απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκιντεόν Σαάρ με επίκεντρο την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα ο Γκιντεόν Σαάρ ανέφερε:

«Ο Σουλτάνος στα δικά του μάτια, σε μια ακόμη εμπρηστική ομιλία, συνεχίζει να υποκινεί κατά του Ισραήλ και κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει ρεκόρ καταστολής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών του, καθώς και της αντιπολίτευσης της χώρας του, τολμά να κάνει κήρυγμα στους άλλους. Είναι ιδιαίτερα ειρωνικό ότι κάποιος που δεν κρύβει τις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, κάποιος που εισέβαλε στη βόρεια Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, ισχυρίζεται ότι μιλάει στο όνομα της ηθικής και του διεθνούς δικαίου. Λίγη αυτογνωσία θα ήταν χρήσιμη».

The Sultan in his own eyes, in yet another inflammatory speech, continues to incite against Israel and against the Israeli Prime Minister.

Erdogan, who has set a record in suppressing the freedoms and rights of his citizens, as well as his country's opposition, dares to preach…