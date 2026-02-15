Ένα ασύλληπτο ιατρικό λάθος οδηγεί στο θάνατο ένα δίχρονο παιδί στο οποίο μεταμοσχεύτηκε πριν από ενάμιση μήνα καρδιά η οποία καταστράφηκε κατά τη μεταφορά της με αποτέλεσμα ο οργανισμός του παδιού να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες .

Η μητέρα του παιδιού κάνει έκκληση στον πάπα Λέοντα να τη βοηθήσει, καθώς ζητά να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσει να γίνει νέα μεταμόσχευση. Οι γιατροί όμως είναι διχασμένοι ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησής της καθώς οι ειδικοί του παιδιατρικού νοσοκομείου Μπαμπίν Τζεζού της Ρώμης θεωρούν ότι δεν υφίστανται τα αναγκαία περιθώρια, ενώ στο νοσοκομείο Μονάλντι την Νάπολης -όπου μεταμοσχεύθηκε η κατεστραμμένη καρδιά- είναι της άποψης ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες ελπίδες.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα η οποία εξετάζει εάν έξι γιατροί και νοσηλευτές που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία της μεταμόσχευσης ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα μεταφοράς του μοσχεύματος.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο και πιθανώς μέσα σε ένα απλό κουτί αντί του ειδικού μεταφορέα μοσχευμάτων, το οποίο δεν εγγυήθηκε τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.

Η τραγική ιτορία, σύμφωνα με τη μητέρα του μικρού, αποκαλύφθηκε σε όλη της τη διάσταση από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου Μονάλντι της Νάπολης το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές κατηγορίες.