Στα χέρια των Αρχών της Ιταλίας έπεσε ένας 37χρονος με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορια της προτροπής σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Στο κινητό του τηλέφωνο, εντοπίστηκαν από την αστυνομία βίντεο με επιχειρησιακές τεχνικές στρατιωτικής εκπαίδευσης. Στην κατοχή του επίσης βρέθηκε «πολυάριθμο εξτρεμιστικό προπαγανδιστικό υλικό», σύμφωνα με το TgCom24.

Η σύλληψη του 37χρονου έγινε στο πλαίσιο έρευνας, που αφορούσε άλλον νεαρό άνδρα, ο οποίος συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση «Tehrik e Taliban Pakistan» (TPP), η οποία αποτελεί παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Ο ιταλικός τύπος γράφει πως ο νεαρός είχε στρατολογηθεί από τον 37χρονο, ο οποίος ζούσε στην περιοχή της Μάντοβα στη Βόρειο Ιταλία.

(με πληροφορίες από ερτ news)