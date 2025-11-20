Έντονη είναι η αντίδραση και η ανησυχία των Βρυξελλών μετά τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν μυστικά ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Κιέβου, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας να δηλώνει ότι η ΕΕ δεν έχει συνδράμει στη σύνταξη αυτού του σχεδίου και να υπογραμμίζει ότι χωρίς την ΕΕ και το Κίεβο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν γίνεται να υπάρξει συμφωνία.

Το σχέδιο, το οποίο αποκαλύφθηκε από το αμερικανικό Axios, φέρεται να περιλαμβάνει όρους δυσμενείς όρους για την Ουκρανία με σημαντικότερους αυτούς για την παραχώρηση εδαφών και μείωση στο μισό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η Κάγια Κάλας προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία ανάμειξη στις συζητήσεις και ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία ειρήνευσης απαιτεί την πλήρη συμμετοχή τόσο της Ουκρανίας όσο και των Ευρωπαίων ηγετών.

«Αυτό που εμείς οι Ευρωπαίοι υποστηρίζαμε πάντα είναι μια μακρά, διαρκής και δίκαιη ειρήνη. Καλωσορίζουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η Κάλας για να προσθέσει: «Αλλά για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζονται στο τραπέζι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Η ίδια τόνισε πως η ρωσική πλευρά δεν έχει δείξει καμία πραγματική διάθεση για ειρήνη.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα. Δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία. Αν ο Πούτιν ήθελε ειρήνη, θα είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αντί γι’ αυτό, είδαμε ακόμη μια νύχτα βομβαρδισμών σε αμάχους: 93% των ρωσικών στόχων είναι πολιτικές υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια, με σκοπό να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να τους κάνουν να υποφέρουν».

Η Κάλας πρόσθεσε επίσης ότι, κατά τη γνώση της, κανείς Ευρωπαίος ηγέτης δεν έχει συμμετάσχει στη σύνταξη του φερόμενου σχεδίου.

Σχεδόν ομοφωνία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – Η Ουγγαρία στηρίζει Τραμπ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τα διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού» τόνισε ο κ. Γ. Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο.

«Όλες οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα οποιαδήποτε περαιτέρω ειρηνική εξέλιξη στην Ουκρανία, μπορούν να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνον με την Ουκρανία…Και η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει», δήλωσε από τη πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Ολλανδός ΥΠΕΞ, Ντέιβιντ βαν Βέελ, δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο σχέδιο. Δεν γνωρίζω αν η Ουκρανία έχει εμπλακεί. Αλλά για εμάς είναι ξεκάθαρο: χωρίς τη στήριξη της Ουκρανίας, δεν θα έχετε στήριξη από την Ευρώπη».

Ο Γάλλος Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο Δανός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν επανέλαβαν την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων εκεχειρία ως απαραίτητη αφετηρία για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό και πρόσθεσε ότι «οι Ουκρανοί θα αρνούνται πάντα οποιαδήποτε μορφή συνθηκολόγησης», επαναλαμβάνοντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι προσηλωμένοι στην αρχή μιας «δίκαιης» και «διαρκούς» ειρήνης.

Ο Ράσμουσεν σημείωσε ότι πρέπει να καταστεί σαφές αν το «μεγάλο αφεντικό», εννοώντας τον Τραμπ, υποστηρίζει πραγματικά το σχέδιο.

Η Ευρώπη χαιρετίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, αλλά αναμένει να τη συμβουλευτούν σχετικά με αυτές, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε παράλληλα στην ίδια γραμμή ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, προσθέτοντας ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να εγγυάται την ύπαρξη ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού ουκρανικού κράτους, σημείωσε ο ίδιος.

Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο, στις δηλώσεις του είπε ότι η χώρα του θα στηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την ΕΕ να σταματήσει να βοηθά οικονομικά την Ουκρανία μετά τις καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους της ουκρανικής κυβέρνησης.

“Υπάρχει μια πολεμική μαφία, ένα διεφθαρμένο σύστημα που λειτουργεί στην Ουκρανία και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί να σταματήσει τις πληρωμές και να ζητήσει άμεσα διευκρινίσεις, θέλει να στείλει άλλα 100 δισεκ. στην Ουκρανία. Είναι τρελό” δήλωσε.,

Η αποκάλυψη του σχεδίου αναζωπύρωσε φόβους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να παραγκωνιστεί από τις δύο μεγάλες δυνάμεις στις ειρηνευτικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη και πολιτικό υποστηρικτή της Ουκρανίας.

Μάλιστα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθούν και οι τρεις προτάσεις για τον τρόπο χρηματοδό΄τησης της Ουκρανίας για το 2026-27 που κατέθεσε σε επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν για το ποσό των περίπου 140 δις ευρώ προς την Ουκρανία προτείνει ή διμερείς εθνικές συνεισφορές ύψους 90 δισ. ευρώ, σε μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων προς την Ουκρανία ή έναν νέο δανεισμό από τις αγορές, πρόταση που το πιο πιθναό είναι να αντιμετωπίσει αντιστάσεις από τα υπερχρεωμένα κράτη-μέλη ή εναλλακτικά και αυτή είναι πρόταση που προωθεί η πρόεδρος της Κομισιόν, η έκδοση ενός άτοκου δανείου προς την Ουκρανία, στηριζόμενο στα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, ή εναλλακτικά. Η πρόταση αυτή επίσης βρίσκει αντιστάσεις από το Βέλγιο, το οποίο ζητεί διαβεβαιώσεις για συλλογική στήριξη δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κεφαλαίων φυλάσσεται εκεί και θεωρεί βέβαιο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις.