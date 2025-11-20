Μεγάλες θυσίες από την Ουκρανία και μεγάλα «δώρα» για τη Ρωσία φαίνεται να προβλέπει το σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερμασιμό του πολέμου που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη παρουσιαστεί και στις δύο πλευρές.

Όπως αναφέρει το Axios, στο εδαφικό απαιτούνται μεγάλες παραχωρήσεις από το Κίεβο που μάλιστα ξεπερνούν τα «κέρδη» του ρωσικού στρατού στο πεδίο των μαχών στην περιοχή του Ντονμπάς.

Εδαφικό: Προβλέπεται πως η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο στη περιοχή του Ντονμπάς (δηλ. Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ) με παραχώρηση και του 14,5% των περιοχών που δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταλάβει. Οι περιοχές στο Ντονμπάς που καλείται να εγκαταλείψει η Ουκρανία αποτελούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στην οποία η Μόσχα δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατό.

Σε ο,τι αφορά τις περιοχές Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, που η Ρωσία έχεις επίσης καταλάβει μεγάλο μέρος, η τρέχουσα κατάσταση θα παραμείνει κατά το μεγαλύτερο μέρος της ως έχει αλλά υπάρχει μια πρόβλεψη στο σχετικό έγγραφο πως ίσως μέρος των εδαφών επιστραφεί στην Ουκρανία εάν υπάρξει συμφωνία κατά τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Εγγυήσεις ασφαλείας: Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ως αντάλλαγμα στην συναίνεση του Κιέβου στις εδαφικές παραχωρήσεις οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι θα παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την περίπτωση που υπάρξουν νέες επιθετικές κινήσεις από τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι όμως αναφέρουν πως είναι ασαφές εάν οι αμερικανικές εγγυήσεις θα αφορούν κάτι περισσότερο από μια αόριστη υπόσχεση.

Ένοπλες Δυνάμεις: Επίσης, προβλέπεται πως η δύναμη των Ουκρανικών δυνάμεων θα πρέπει να μειωθεί κατά σχεδόν 50% αλλά και πως θα πρέπει να δεσμευτεί για την μη διατήρηση και κατοχή οπλικών συστημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών, κυρίως μεγάλου βελινεκούς που έχουν την δυνατότητα να πλήξουν βαθιά εντός ρωσικών εδαφών. Φαίνεται επίσης πως θα υπάρξει και διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας που μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα. Φυσικά οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται πως αφήνουν ακόμη περισσότερο εκτεθειμένη την Ουκρανία στις διαθέσεις της Ρωσίας.

Οι Financial Times προσθέτουν μερικά ακόμη σημεία που αφορούν το σχέδιο των 28 σημείων, που σχετίζονται με την εξάλειψη των αιτιών του πολέμου όπως αυτές νοούνται από τη Ρωσία και αφορούν ρωσόφωνο πληθυσμό και γενικότερα την επιβίωση του ρωσικού στοιχείου.

Γλωσσικό ζήτημα: Η μία από αυτές τις προβλέψεις αφορά την αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης κρατικής γλώσσας στην Ουκρανία. Το γλωσσικό, αποτέλεσε εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα στην διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας με την πρώτη να κατηγορεί την δεύτερη για καταπίεση του ρωσόφωνου πληθυσμού στο Ντονμπάς και γενικότερα με την πολιτική και τα μέτρα που υιοθέτησε προσπαθώντας να αντικαταστήσει πλήρως, έως και να απαγορεύσει, την ρωσική γλώσσα.

Εκκλησία: Επίσης, υπάρχει αναφορά σε χορήγηση επίσημου καθεστώτος στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Και τα δύο σημεία είναι εξαιρετικά σημαντικά αφού εάν υιοθετηθούν θα διαμορφώσουν καθοριστικά τη περιοχή κυρίως του Ντονμπάς αφού γλώσσα και θρησκευτικό δόγμα αποτελούν βασικά στοιχεία για το αίσθημα του ανήκειν ενός πληθυσμού σε ένα έθνος.

Αμερικανική πίεση σε Ζελένσκι

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, έχουν διαμηνύσει στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η πρέπει να αποδεχτεί το σχέδιο τουλάχιστον ως βάση για έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η αμερικανική πρόταση φυσικά αποτελεί ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το Κίεβο, καθώς προβλέπει περαιτέρω εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία και έρχεται και σε μια δύσκολη πολιτικά στιγμή για τον Ζελένσκι που αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο την Τετάρτη οδήγησε το κοινοβούλιο την απομάκρυνση των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε με ανάρτηση στο X ότι η Ουάσινγκτον «θα συνεχίσει να καταρτίζει μια λίστα πιθανών ιδεών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τη συμβολή και των δύο πλευρών αυτής της σύγκρουσης». «Ο τερματισμός ενός τοσο θανατηφόρου πολέμου, όπως αυτός στην Ουκρανία, απαιτεί μια εκτεταμένη ανταλλαγή σοβαρών και ρεαλιστικών ιδεών. Και η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο είχε λάβει «μηνύματα» σχετικά με μια σειρά από αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανένα ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, ανέφερε η πηγή. Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε συνομιλίες στην Τουρκία την Τετάρτη με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, πρόκειται να συναντηθεί με αξιωματούχους του Αμερικανικού Στρατού στο Κίεβο σήμερα, Πέμπτη.

Σε σχόλια στο Telegram, ο Ζελένσκι δεν ανέφερε το σχέδιο της Ουάσινγκτον, αλλά ζήτησε αποτελεσματική ηγεσία από τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από 3,5 χρόνια.

«Το κυριότερο για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν είχε προτείνει διαφορετικές μορφές συνομιλιών «και είναι σημαντικό για εμάς η Τουρκία να είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη πλατφόρμα».

Τα σημάδια μιας ανανεωμένης προσπάθειας από την κυβέρνηση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν την μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές των κρατικών ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες την Τετάρτη.

Σημειώνεται πως δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν κ αι κλιμακώνουν τις επιθέσεις επί ουκρανικού εδάφους.

Καμία αλλαγή στη θέση της Ρωσίας

Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας.

Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει κάποια από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους και προχωρούν, ενώ πραγματοποιούν συχνές επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ που παρέμεινε κοντά τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα, φιλοξένησε έναν αρχικό γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022, τις μόνες τέτοιες συνομιλίες μέχρι φέτος, όταν ο Τραμπ ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό των μαχών. Το Κρεμλίνο πάντως είχε εξ αρχής δηλώσει ότι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες της Τετάρτης στην Άγκυρα, αλλά ότι ο Πούτιν ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Τουρκία σχετικά με τα αποτελέσματα των συζητήσεων.