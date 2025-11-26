«Η αντίληψη πως η Ουκρανία χάνει είναι ψευδής», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ εκτιμώντας επίσης ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί ειρήνη. Η Εσθονή επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας περιέγραψε μια Ρωσία που όχι μόνο συνεχίζει την επιθετικότητά της, αλλά επιδιώκει να κερδίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσα δεν μπορεί να πετύχει στο πεδίο.

Οι δηλώσεις της Κάλας έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων της Προέδρου της Κομισιόν η οποία είπε ότι Πούτιν «παραμένει στη λογική της Γιάλτας» και ότι η νομιμοποίηση της αλλαγής συνόρων «θα άνοιγε την πόρτα για νέους πολέμους».



Η Κάλας αναφέρθηκε και στο οικονομικό μέτωπο, καλώντας την ΕΕ να προχωρήσει «χωρίς άλλη καθυστέρηση» στο «δάνειο αποζημιώσεων» που θα βασιστεί στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μια κίνηση που, όπως είπε, θα στείλει «το ισχυρότερο μήνυμα στη Μόσχα ότι δεν μπορεί να μας ξεπεράσει σε αντοχή».

«Η πηγή του κινδύνου δεν είναι η Ουκρανία αλλά η Ρωσία» είπε και πρόσθεσε πως: «Για να αποτρέψουμε τη συνέχιση του πολέμου, πρέπει να περιορίσουμε τον ρωσικό στρατό και τον ρωσικό στρατιωτικό προϋπολογισμό. Όποιος ξοδεύει σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού του στον στρατό, θα τον χρησιμοποιήσει ξανά.»

Η Κάλας υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται «σε πολύ κακή κατάσταση» και πως οι στρατιωτικές της επιτυχίες «υπερτιμημένες από την ίδια», ενώ επισήμανε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να μειώνουν σημαντικά τα έσοδα της Ρωσίας, ιδίως από το πετρέλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κάλας έδωσε την πιο αιχμηρή της εκτίμηση:

«Αν η Ρωσία μπορούσε να κερδίσει στρατιωτικά, θα το είχε ήδη κάνει. Ο Πούτιν δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του στο πεδίο, οπότε θα προσπαθήσει να τους διαπραγματευτεί.».

Κατά την ίδια, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει, όχι να χαλαρώσει, τη στρατηγική της:

«Πρέπει να μείνουμε στην πορεία, αλλά να επιταχύνουμε. Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, περισσότερη στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.»

Στο οικονομικό μέτωπο, η Κάλας στάθηκε σε μια από τις πιο κρίσιμες εκκρεμότητες του ευρωπαϊκού Συμβουλίου: τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας το 2026–2027.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να καλύψει τις ανάγκες, όμως ο μηχανισμός δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η Κάλας θεωρεί ότι η λύση είναι ξεκάθαρη: «Το δάνειο αποζημιώσεων, βασισμένο στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, είναι η πιο καθαρή και αποτελεσματική επιλογή.»

Και πρόσθεσε πως μια τέτοια απόφαση θα έχει στρατηγικό νόημα καθώς «θα στείλει το ισχυρότερο μήνυμα στη Μόσχα ότι δεν μπορεί να μας ξεπεράσει σε αντοχή.», Αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχουν ανησυχίες από κράτη μέλη, αλλά σημείωσε ότι «όλοι συμφωνούν πως η λύση πρέπει να βρεθεί γρήγορα, γιατί αυτό είναι που η Ρωσία δεν θέλει».

Λίγο πριν η φον ντερ Λάιεν έκανε μια διφορούμενη δήλωση λέγοντας: «δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό», που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο δανεισμού. Ωστόσο επανέλαβε πως η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως βάση για τη στήριξη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και προανήγγειλε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα κάμψει τις όποιες αντιδράσεις των κρατών μελών. Οι αποφάσεις όπως φαίνεται θα ληφθούν στη τελευταία σύνοδο κορυφής του 2025 στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.



Σε μια στιγμή που διεθνείς ειρηνευτικές προτάσεις κυκλοφορούν με ταχύτητα, η Κάλας επέμεινε πως η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει το σημείο αφετηρίας το οποίο είναι το εξής «Υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα. Δεν μπορούμε να εξισώσουμε τις δύο πλευρές.»

«Τα τελευταία 100 χρόνια, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε περισσότερες από 19 χώρες. Καμία από αυτές δεν επιτέθηκε στη Ρωσία.» συνέχισε και πρόσθεσε ότι αυτό εξηγεί γιατί κάθε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να εστιάζει όχι σε τι θα “θυσιάσει” η Ουκρανία, αλλά«στο τι πρέπει να κάνει η Ρωσία για να τερματίσει την επιθετικότητα και να μην την επαναλάβει ποτέ».



Σε αυτό το σημείο και απαντώντας στα σενάρια περί περιορισμού του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε μια μελλοντική συμφωνία, η Κάλας ήταν απόλυτη. «Το να περιορίσουμε τον ουκρανικό στρατό είναι παγίδα της Ρωσίας. Η Ουκρανία έχει κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίζει τη δική της άμυνα.»

Και αντιστρέφοντας το επιχείρημα, είπε τη φράση που ήδη συζητείται στις Βρυξέλλες:

«Για να αποτρέψουμε τη συνέχιση του πολέμου, πρέπει να περιορίσουμε τον ρωσικό στρατό και τον ρωσικό στρατιωτικό προϋπολογισμό.»

Για την Κάλας, αυτό δεν είναι απλώς μια ουκρανική υπόθεση. Είναι η βάση για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης.



Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το διαρρεύσαν ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, περιελάμβανε σημεία που «ευνοούσαν ιδιαίτερα τη Ρωσία» η Κάλας δεν έκρυψε την ενόχλησή της:

«Στο σχέδιο που είδαμε δεν υπήρχε ούτε μία υποχρέωση για τη ρωσική πλευρά. Αυτό είναι ενδεικτικό από πού προέρχεται.» είπε και υπογράμμισε ξανά ότι «Σε αυτόν τον πόλεμο πρέπει να εστιάζουμε στον επιτιθέμενο. Η ειρήνη πρέπει να περιλαμβάνει ρωσικές παραχωρήσεις όχι ουκρανικές.».

Η Ευρωπαία αξιωματούχος προέβη σες μια προειδοποίηση που αφορά την ίδια την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας λέγοντας: «Αν αφήσουμε την επιθετικότητα να αποδώσει, θα επαναληφθεί. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η Ουκρανία, είναι το μέλλον της Ευρώπης.»



«Η ΕΕ θα στηρίξει οποιοδήποτε σχέδιο που προσφέρει δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όχι ειρήνη σε βάρος της ασφάλειας της Ευρώπης.» κατέληξε.







