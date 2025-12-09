Ένα απίστευτο βίντεο από κάμερα καταγραφής ενός αυτοκινήτου (dashcam) αποτυπώνει τη στιγμή που ένα αγροτικό βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει από μία γέφυρα σε ένα άλλο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο 210, στο Ριάλτο της Καλιφόρνια, το βράδυ της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου.

Dramatic dashcam footage captured the moment a truck plunged off an overpass in Rialto, California, crashing onto freeway below. The driver of the truck survived the crash, local police said. pic.twitter.com/Y6HJSudINC Advertisement Advertisement December 9, 2025

Ειδικότερα, το λευκό αγροτικό, Ford F-150, φαίνεται να «πετάει» πάνω από αρκετές λωρίδες πριν προσγειωθεί πάνω σε ένα SUV στην ανατολική πλευρά του αυτοκινητόδρομου. Στη συνέχεια κύλησε και τελικά σταμάτησε στις δυτικές λωρίδες. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για πολλές ώρες.

Dramatic video captured the moment a pickup truck sailed through the air and crashed onto the 210 Freeway in Rialto Friday evening, triggering a violent two-vehicle collision that shut down traffic in both directions for hours. Details and full video: https://t.co/XYQ2raeMNQ pic.twitter.com/SV7uWnvmgh December 8, 2025

Όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο abc, ο οδηγός του SUV αιμορραγούσε, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Αυτός και ένα άλλο άτομο που βρισκόταν μέσα στο SUV μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ασθενοφόρο.

Η Αστυνομία της Καλιφόρνια εξήγησε τη Δευτέρα πως έγινε το τροχαίο ατύχημα

Ο οδηγός του Ford F-150 φέρεται να βγήκε από τη Λίντεν Αβενιου με κατεύθυνση προς βορρά προς το Renaissance Parkway, όταν στράφηκε προς τα δεξιά και οδήγησε στη βορειοανατολική γωνία της διασταύρωσης.

RIALTO PD: Major Injury Collision Investigation



Click the following link for the full press release: https://t.co/6sYu0OQ41o pic.twitter.com/kwDm262AhC Advertisement December 8, 2025

Το όχημα του πέρασε μέσα από έναν φράχτη και βγήκε από την υπερυψωμένη πλευρά του αυτοκινητόδρομου 210 με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από τη γέφυρα και να προσγειωθεί πάνω σε ένα άλλο διερχόμενο ΙΧ. Το φορτηγό τελικά προσγειώθηκε στο δρόμο και έπεσε πάνω σε ένα GMC Arcadia, το οποίο αναποδογύρισε κατά την πρόσκρουση.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι άλλα 2 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα θραύσματα που εκτοξεύτηκαν από το ατύχημα. Ο οδηγός του Ford F-150 και ο οδηγός του SUV επέζησαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί, σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Τμήματος του Ριάλτο. Ο 36χρονος οδηγός του φορτηγού, ο Edgar Gonzalez, και ο επιβάτης του SUV με το οποίο συγκρούστηκε, ο 51χρονος Jefferey Elhami, δήλωσαν ότι ούτε τα ναρκωτικά ούτε το αλκοόλ φαίνεται να ήταν παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα.

Advertisement