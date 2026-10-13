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Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο Σου τη δηλητηρίαζε συστηματικά με κάδμιο στον χώρο εργασίας τους για δύο χρόνια, προκαλώντας της σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε στο παρελθόν συμφωνία αποδοχής ενοχής για μία πράξη δηλητηρίασης, λαμβάνοντας ποινή επιτήρησης.

Πλέον, ο Σου επιδιώκει τη διαγραφή της καταδίκης του από το ποινικό του μητρώο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του θύματος, το οποίο θεωρεί ότι το δικαστικό σύστημα δεν απέδωσε δικαιοσύνη.

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Στη δημοσιότητα έδωσε μια γυναίκα, η οποία κατήγγειλε ότι δηλητηριαζόταν επί σειρά ετών από συνάδελφό της, βίντεο από κρυφή κάμερα που φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος επιδιώκει την ακύρωση της καταδίκης του για κακούργημα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντέιβιντ Σου, μηχανικός υλικών στην εταιρεία Berkeley Engineering and Research στην Καλιφόρνια, φέρεται να μόλυνε με κάδμιο το φαγητό και το πόσιμο νερό της συναδέλφου του, Ρονγκ Γιουάν, από το 2017 έως το 2019. Το κάδμιο είναι τοξικό βαρύ μέταλλο, το οποίο έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο.

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Σε βάρος του Σου είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, καθώς και για δύο κακουργηματικές πράξεις δηλητηρίασης. Ωστόσο, όπως αναφέρει η εφημερίδα San Francisco Standard, του προσφέρθηκε συμφωνία αποδοχής ενοχής για μία πράξη δηλητηρίασης, με προβλεπόμενη ποινή επιτήρησης ενός έτους.

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τη συμφωνία, χωρίς να παραδεχθεί ρητά την ενοχή του, αλλά και χωρίς να αμφισβητήσει την κατηγορία. Κατά την ακρόαση για την επιβολή της ποινής, το 2024, ο δικαστής αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο επιτήρησης στα δύο χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετικά γενναιόδωρη», λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης.

Στο μεταξύ, ο Σου επιδιώκει πλέον να ανατρέψει την καταδίκη του για κακούργημα, ενώ η δημοσιοποίηση του βίντεο από την κρυφή κάμερα επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση και τα ερωτήματα γύρω από την ποινική της εξέλιξη.

Βίντεο-σοκ: Μηχανικός καταγράφεται να ρίχνει άγνωστη ουσία

Βίντεο που προκαλεί σοκ έδωσε στη δημοσιότητα η Γιουάν, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο συνάδελφός της, Σου, να ρίχνει μια άγνωστη ουσία στο μπουκάλι με το νερό της, στον χώρο εργασίας τους. Η δημοσιοποίηση του υλικού έγινε ενώ ο Σου ετοιμαζόταν να ζητήσει από δικαστή τη διαγραφή της καταδίκης του για κακούργημα.

Η εισαγγελία έχει αντιταχθεί στο αίτημά του. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, οι δικαστές οφείλουν να εγκρίνουν τη διαγραφή της καταδίκης, εφόσον ο καταδικασθείς έχει συμμορφωθεί με τους όρους της επιτήρησής του.

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Μιλώντας στην San Francisco Standard, η Γιουάν χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση του βίντεο «έσχατη λύση», εξηγώντας ότι αισθάνθηκε πως το δικαστικό σύστημα την είχε απογοητεύσει.

Τα πρώτα συμπτώματα και η επιδείνωση της υγείας της

Η Γιουάν προσλήφθηκε στην εταιρεία Berkeley Engineering and Research τον Ιανουάριο του 2017. Όπως θυμάται, η πρώτη της συνάντηση με τον Σου ήταν τεταμένη, καθώς εκείνος της είπε ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί το εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών της εταιρείας.

«Απλώς αποφάσισα ότι δεν θα ξαναβρεθώ στον ίδιο χώρο με εκείνον. Θα κάνω τη δουλειά μου κι εκείνος ας κάνει ό,τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ωστόσο, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα, μεταξύ των οποίων ναυτία και τριχόπτωση. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε τον Ιούλιο του 2017, όταν ξύπνησε και ήπιε μερικές γουλιές νερό από το μπουκάλι της.

«Άρχισα να νιώθω ότι πεθαίνω», περιέγραψε.

Τα προβλήματα υγείας συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγώντας την επανειλημμένα στο νοσοκομείο. Στις 27 Νοεμβρίου 2018, έστειλε email ενημερώνοντας ότι έκανε εμετούς και δεν θα μπορούσε να πάει στο γραφείο.

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Ο Σου τής απάντησε ότι θα έπρεπε να εργαστεί από το σπίτι μέχρι να αισθανθεί καλύτερα, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να επιστρέψει βιαστικά στο γραφείο. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχε μούχλα στους χώρους της εταιρείας.

Η υποψία που την οδήγησε στην κρυφή κάμερα

Τον Ιανουάριο του 2019, η Γιουάν ένιωσε και πάλι ότι κινδύνευε να πεθάνει, αφού ήπιε νερό από το μπουκάλι που είχε στο γραφείο της. Η μητέρα της δοκίμασε επίσης το νερό και παρατήρησε μια ξινή γεύση, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες τους.

Τότε, η εργαζόμενη αποφάσισε να τοποθετήσει κρυφή κάμερα στο γραφείο της, την οποία είχε παραγγείλει από την Amazon.

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Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 εγκατέστησε την κάμερα, ελπίζοντας να διαπιστώσει τι συνέβαινε με το νερό της. Στο υλικό που καταγράφηκε στις 11:04 το πρωί, ο Σου φαίνεται να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν το μπουκάλι της.

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Σε δεύτερο βίντεο, με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2019, φέρεται να καταγράφεται να ρίχνει μια ουσία μέσα στο νερό της.

«Πάγωσε το αίμα μου», είπε η Γιουάν, περιγράφοντας την αντίδρασή της όταν είδε το βίντεο για πρώτη φορά.

«Παραλίγο να πεθάνω. Βρέθηκα τόσο, μα τόσο κοντά στον θάνατο τόσες πολλές φορές. Δεν μπορώ να τον αφήσω να ξεφύγει», πρόσθεσε.

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Λίγο αργότερα, παρέδωσε το βιντεοληπτικό υλικό στην αστυνομία του Μπέρκλεϊ.

Το αίτημα διαγραφής της καταδίκης

Ο Σου ολοκλήρωσε την περίοδο επιτήρησής του τον Μάρτιο. Παρά το γεγονός ότι επιδιώκει πλέον τη διαγραφή της καταδίκης του, αυτή θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στο ποινικό του μητρώο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Η Γιουάν, από την πλευρά της, επέλεξε να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο, εκφράζοντας την απογοήτευσή της από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση και επιδιώκοντας να αναδείξει όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε επί σειρά ετών.

Το υλικό που κατέγραψε η ίδια αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για τις υποψίες της, ενώ η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή το αίτημα του πρώην συναδέλφου της για τη διαγραφή της καταδίκης του.