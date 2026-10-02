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Σε μια αδιανόητη κίνηση που μόνο βάρβαρη μπορεί να χαρακτηριστεί προχώρησε μια γυναίκα στην Καλιφόρνια η οποία καταγράφηκε να βγάζει ένα κουτάβι από το αυτοκίνητό της, να ρίχνει τροφή για σκύλους στον δρόμο και μετά να πατάει με το όχημά της το ανυποψίαστο ζώο.

Το σοκαριστικό βίντεο καταγράφηκε στην Σάντα Άνα με δράστη μια αγνώστων στοιχείων γυναίκα που οδηγεί ένα Honda Odyssey.

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Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η γυναίκα έβγαλε το κουτάβι από το μίνι βαν, το τοποθέτησε κάτω από το όχημα, έβαλε τροφή για σκύλους κοντά στην πόρτα του οδηγού και στη συνέχεια άρχισε να κινείται αργά προς τα εμπρός, καθώς το κουτάβι πλησίαζε την τροφή.

Αφού πέρασε πάνω από το κουτάβι με τον πίσω τροχό, η οδηγός σταμάτησε για περίπου 15 δευτερόλεπτα έχοντας το ζώο κάτω από το όχημα και στη συνέχεια διέφυγε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κουτάβι που δεν επέζησε από τη βάρβαρη πράξη της γυναίκας ήταν αρσενικό, εννέα μηνών.



