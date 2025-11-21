Μια ομάδα μαθητών στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά δέχτηκε επίθεση από αρκούδα κατά τη διάρκεια περιπάτου σε δασικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Σύμφωνα με το Canadian Press, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι δύο σε σοβαρή.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα (20/11), σε μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά στη Μπέλα Κούλα, περίπου 700 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βανκούβερ. Η μητέρα ενός 10χρονου μαθητή δήλωσε ότι το παιδί της κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στην αρκούδα, ώστε «ένιωσε τη γούνα της» πριν τρέξει έντρομο για να σωθεί.

Ο πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ένας εκπαιδευτικός που συνόδευε την ομάδα, ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει τα παιδιά και δέχθηκε τη σφοδρότερη επίθεση. Διασώστες τον μετέφεραν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Αρκούδα σε φυσικό περιβάλλον

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης της αυτόχθονης φυλής Νούξαλκ έκαναν λόγο για μια «επιθετική» αρκούδα, η οποία δεν είχε εντοπιστεί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Το Έθνος Νούξαλκ κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τον αυτοκινητόδρομο και να επιδείξουν μεγάλη προσοχή.

Οι μαθητές φοιτούσαν στο ανεξάρτητο σχολείο Acwsalcta, το οποίο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη σε ανάρτηση στο Facebook, τονίζοντας ότι η σχολική κοινότητα είναι «συντετριμμένη» και ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η ιατρική φροντίδα όλων των εμπλεκομένων.

Ο επικεφαλής των Νούξαλκ, Σάμιουελ Σούνερ, δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων περνούν μια «πολύ δύσκολη στιγμή» και ότι όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι αυτή την εποχή του χρόνου οι αρκούδες συχνά γίνονται πιο επιθετικές καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν αρκετό λίπος πριν από τη χειμερία νάρκη.