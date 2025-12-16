Ντένβερ Νάγκετς και Χιούστον Ρόκετς προσέφεραν ένα φανταστικό παιχνίδι NBA σε όσους το παρακολούθησαν, με την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς να επικρατεί δύσκολα στην παράταση με 128-125.

Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό triple-double (39 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ), οδηγώντας το Ντένβερ στην επικράτηση.

Advertisement

Advertisement

Από την άλλη μεριά, ο Σενγκούν πραγματοποίησε επίσης μία εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τους δύο παίκτες να ολοκληρώνουν αμφότεροι τον αγώνα κάνοντας triple-double.

Ωστόσο, ο Σενγκούν αφού συνεχάρη τον Γιόκιτς για την εμφάνισή που πραγματοποίησε, εξέφρασε παράπονα για την διαιτησία, με αφορμή τα πολλά φάουλ που δίνονταν στον Σέρβο διεθνή.

«Είναι απίστευτος, σπουδαίος επιθετικός παίκτης, μπορεί να κάνει τα πάντα στην επίθεση. Μαζί του έχει και τον Τζαμάλ. Προσπάθησα να τον μαρκάρω, αλλά δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις, κερδίζει φάουλ κάθε φορά. Ήταν MVP, είμαι σίγουρος ότι στην ηλικία μου ούτε εκείνος έπαιρνε αυτά τα φάουλ. Κάποια στιγμή θα φτάσω κι εγώ εκεί», ανέφερε ο φόργουορντ των Ρόκετς.

Ο Σενγκούν στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο παρατσούκλι που του έχει δοθεί και παραπέμπει στον Γιόκιτς, ωστόσο όπως υποστήριξε, θέλει να αρχίσει σταδιακά να αποκτά την δική του ταυτότητα στο NBA.

«Ήταν ωραίο να το ακούς όταν ήρθες στη λίγκα. Είναι ο καλύτερος παίκτης της λίγκας και μετά έρχεσαι εσύ και σε συγκρίνουν μαζί του, είναι ωραίο να το ακούς. Αλλά τώρα, προχωράω μπροστά. Ηγούμαι μιας από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας. Με τον καιρό θα αλλάξει, αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις τον κόσμο να σου λέει ‘μη με λέτε έτσι’. Με λένε όπως θέλουν. Ας δούμε αν θα αλλάξει ή όχι με το παιχνίδι μου», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι ο Σενγκούν, μετά τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, για τα ημιτελικά του Eurobasket είχε κριτικάρει τον Γιάννη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, αλλά δεν είναι καλός πασέρ».

Επίσης, μετά το τέλος του τελικού της Τουρκίας με την Γερμανία και όταν οι παίκτες της καλύτερης πεντάδας παρέλαβαν τα βραβεία τους, ο Γιάννης δεν έδωσε το χέρι στον Τούρκο σέντερ.