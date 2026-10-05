Δύο μήνες μετά την αποχώρηση της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου της διακυβέρνησης Τραμπ για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της, η Καρολαΐν Λέβιτ ετοιμάζεται για ένα νέο επαγγελματικό βήμα.
Στο Fox η Καρολαΐν Λέβιτ
Ειδικότερα, η 29χρονη θα παρέχει σχολιασμό και αναλύσεις σε διάφορες εκπομπές του Fox News, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ειδησεογραφικών προγραμμάτων όσο και των εκπομπών γνώμης, σύμφωνα με τους New York Times.
«Η άμεση εμπειρία της Καρολαΐν στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική εκστρατεία της δίνει μια ιδιαίτερη κατανόηση του σημερινού πολιτικού τοπίου», δήλωσε η CEO του ειδησεογραφικού μέσου, Σούζαν Σκοτ.
Former White House press secretary Karoline Leavitt joining Fox News as a contributor https://t.co/xIgr8KmOgm https://t.co/R5RaNnrMMw— New York Post (@nypost) October 5, 2026
Όπως αναφέρουν οι NYT, η Λέβιττ αποχώρησε από την Ουάσινγκτον μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και πλέον ζει με την οικογένειά της στο Νιου Χαμσάιρ. Η ίδια παραμένει ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Το ιστορικό του δικτύου: Γίνεται η δεύτερη πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ που μετακινείται στο Fox News, ακολουθώντας τα βήματα της Κέιλι ΜακΕνάνι.