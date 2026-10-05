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Δύο μήνες μετά την αποχώρηση της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου της διακυβέρνησης Τραμπ για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της, η Καρολαΐν Λέβιτ ετοιμάζεται για ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Στο Fox η Καρολαΐν Λέβιτ

Ειδικότερα, η 29χρονη θα παρέχει σχολιασμό και αναλύσεις σε διάφορες εκπομπές του Fox News, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ειδησεογραφικών προγραμμάτων όσο και των εκπομπών γνώμης, σύμφωνα με τους New York Times.

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«Η άμεση εμπειρία της Καρολαΐν στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική εκστρατεία της δίνει μια ιδιαίτερη κατανόηση του σημερινού πολιτικού τοπίου», δήλωσε η CEO του ειδησεογραφικού μέσου, Σούζαν Σκοτ.

Former White House press secretary Karoline Leavitt joining Fox News as a contributor https://t.co/xIgr8KmOgm https://t.co/R5RaNnrMMw October 5, 2026

Όπως αναφέρουν οι NYT, η Λέβιττ αποχώρησε από την Ουάσινγκτον μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και πλέον ζει με την οικογένειά της στο Νιου Χαμσάιρ. Η ίδια παραμένει ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Το ιστορικό του δικτύου: Γίνεται η δεύτερη πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ που μετακινείται στο Fox News, ακολουθώντας τα βήματα της Κέιλι ΜακΕνάνι.