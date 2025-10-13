Μετά από εννέα μήνες μάχης για τη ζωή της, έσβησε η 53χρονη γυναίκα από το Μαρμάρι Ευβοίας, θύμα ακραίας ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα, που είχε μεταφερθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της, τα οποία –σύμφωνα με τις αρχές– είχε προκαλέσει ο 65χρονος σύζυγός της.

Το περιστατικό είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα ζούσε για χρόνια κάτω από συνθήκες φόβου και κακοποίησης μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Παρά τη μακρόχρονη νοσηλεία της και τις προσπάθειες των γιατρών, ο οργανισμός της δεν άντεξε.

Η 53χρονη είχε μεταφερθεί στις 17 Ιανουαρίου 2025 στο νοσοκομείο Καρύστου με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και σε όλο το σώμα. Από εκεί διακομίστηκε αρχικά στον «Ευαγγελισμό» και έπειτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου κατέληξε έπειτα από μήνες νοσηλείας.

«Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν θυμόταν, δεν λειτουργούσε σωστά το μυαλό της λόγω της εγκεφαλικής βλάβης και του χειρουργείου. Είχε μεγάλη ενδοκράνια πίεση, είχε κάνει παροχέτευση. Δεν άντεξε η καρδιά της. Ήταν κλινήρης 9,5 μήνες», δήλωσε η ανιψιά της, περιγράφοντας την επίμονη αλλά άνιση μάχη που έδωσε η 53χρονη στο νοσοκομείο.

«Την χτυπούσε με ξύλα και μαγκούρες»

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, η γυναίκα βίωνε για χρόνια έναν πραγματικό εφιάλτη. Ο 65χρονος σύζυγός της, με τον οποίο ζούσε σε απομονωμένη αγροικία στο Μαρμάρι, την κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά.

«Έπινε και μετά τη χτυπούσε, τη βασάνιζε, την ταπείνωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.

«Την έβρισκα στους δρόμους, χτυπημένη, με μελανιές. Μου έλεγε: “Με χτυπάει, με χτυπάει”. Τη ρώτησα “με τι σε χτυπάει;” και μου είπε “με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει”», συμπλήρωσε η ανιψιά της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2025, όταν η 53χρονη μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο Καρύστου. Ο σύζυγός της προσπάθησε να δικαιολογήσει τα τραύματα, υποστηρίζοντας ότι «έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες». Ωστόσο, η σοβαρότητα των κακώσεων, σε συνδυασμό με ανώνυμη καταγγελία, οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η ανιψιά της γυναίκας αποκάλυψε πως λίγο πριν τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, η 53χρονη είχε καταφέρει να της μιλήσει:

«Ήρθε και με βρήκε και μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”. Στην Αστυνομία φοβόταν να μιλήσει, γιατί την είχε φοβερίσει».

Ο 65χρονος συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μετά τον θάνατο της γυναίκας, το κατηγορητήριο αναμένεται να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.









