Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, σχετικά με τα mail του Επστάϊν, παραπέμποντας στον Μπιλ Κλίντον και άλλους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι δικό τους πρόβλημα και όχι των Ρεπουμπλικάνων. «Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους – ειδικά από το Ντροπιαστικό Shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει», αναφέρει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτηση που έκανε.

Advertisement

Advertisement

«Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!», προσθέτει.

Εντολή Τραμπ για έρευνα σε Κλίντον

Με δεύτερη ανάρτηση λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αιτηθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να συνεργαστεί με το FBI προκειμένου να διερευνήσουν την σχέση του Επστάϊν με τον Κλίντον, τον Λάρι Λάμερς και άλλες πρωσοπικότητες των Δημοκρατικών.

«Τα αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνδρες, και πολλοί άλλοι, πέρασαν μεγάλα μέρη της ζωής τους με τον Έπσταϊν και στο «Νησί» του. Μείνετε συντονισμένοι!!!», έγραψε ο Τραμπ. Μάλιστα έκανε λόγο για «απάτη» πίσω από την οποία βρίσκεται η Ρωσία.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν την απάτη του Έπσταϊν, στην οποία εμπλέκονται Δημοκρατικοί, όχι Ρεπουμπλικάνοι, για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την καταστροφική διακοπή λειτουργίας τους και όλες τις άλλες αποτυχίες τους, θα ζητήσω από την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με τους μεγάλους πατριώτες μας στο FBI, να διερευνήσουν την εμπλοκή και τη σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την J.P. Morgan, τον Τσέις και πολλά άλλα άτομα και ιδρύματα, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε με αυτούς και με αυτόν. Αυτή είναι μια ακόμη απάτη Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία, με όλα τα βέλη να δείχνουν προς τους Δημοκρατικούς. Τα αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνδρες, και πολλοί άλλοι, πέρασαν μεγάλα μέρη της ζωής τους με τον Έπσταϊν και στο «Νησί» του. Μείνετε συντονισμένοι!!!»