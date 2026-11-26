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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό, και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Η απρόσμενη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και πολυάριθμα χιουμοριστικά σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ευρωπαϊκό της ταξίδι, όπου επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι και τη Βενετία.

Το υλικό περιλαμβάνει προσωπικές στιγμές του ζευγαριού, καθώς και φωτογραφίες από διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ευρώπη.

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Μια selfie με τον Εμανουέλ Μακρόν μοιράστηκε η Κέιτι Πέρι στα social media, προκαλώντας έκπληξη και αρκετά χιουμοριστικά σχόλια από τους θαυμαστές της. Η τραγουδίστρια πόζαρε μαζί με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό, και τον Γάλλο πρόεδρο, σε ένα στιγμιότυπο που δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή στο Instagram.

Η 42χρονη ποπ σταρ δημοσίευσε τη φωτογραφία την Τετάρτη, δείχνοντας ιδιαίτερα χαρούμενη στο πλευρό του Τριντό, 54 ετών, πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, αλλά και του 48χρονου Μακρόν. Στο στιγμιότυπο, η Κέιτι Πέρι αγκαλιάζει τον σύντροφό της, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται δίπλα τους, χαμογελώντας στον φακό.

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Η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στη φωτογραφία ήταν εκείνη που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν με χιούμορ την απρόσμενη συνάντηση.

«Τρίτος στη σχέση τους ο πρόεδρος της Γαλλίας», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος παρομοίασε την Κέιτι Πέρι με παίκτη βιντεοπαιχνιδιού που ολοκληρώνει αποστολές, σχολιάζοντας πως «συλλέγει παγκόσμιους ηγέτες σαν να ολοκληρώνει παράπλευρες αποστολές σε βιντεοπαιχνίδι».

«Μια ανάρτηση στο Instagram από την Κέιτι Πέρι με τον Εμανουέλ Μακρόν δεν ήταν σίγουρα στη λίστα με όσα περίμενα να δω», ανέφερε άλλο σχόλιο, ενώ ένας χρήστης αναρωτήθηκε: «Τι δουλειά έχει ο Μακρόν εδώ;».

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό

Η selfie με τον Γάλλο πρόεδρο ήταν μόνο ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κέιτι Πέρι από το ταξίδι της στην Ευρώπη. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο, δίνοντας στους followers της μια εικόνα από τις στιγμές που περνά με τον Τζάστιν Τριντό.

Σε μία από τις φωτογραφίες, απολαμβάνει το μπάνιο της δίπλα σε ένα εντυπωσιακό βιτρό παράθυρο, ενώ σε βίντεο εμφανίζεται να κάνει μπάνιο μέσα σε τρένο. Σε άλλα στιγμιότυπα, η Πέρι ποζάρει φορώντας ένα κομψό γκρι φόρεμα με γούνινες λεπτομέρειες και ένα ακόμη σύνολο με μοτίβο που θυμίζει δέρμα φιδιού.

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Ανάμεσα στις αναρτήσεις της βρίσκεται και μια selfie με τον Τριντό σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, αλλά και μια φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, ο οποίος φορά λευκό σμόκιν και παίζει χαρτιά. Στη φωτογραφία, η τραγουδίστρια φαίνεται να κρατά τρεις ρηγάδες και τον άσο μπαστούνι.

Σε ένα ακόμη βίντεο, οι δυο τους εμφανίζονται ντυμένοι επίσημα να περπατούν σε έναν στενό διάδρομο τρένου. «Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του καρέ», έγραψε η Κέιτι Πέρι στη λεζάντα, αναφερόμενη στο νέο κοντό κούρεμά της.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είχαν εντοπιστεί στη Βενετία, όπου έφτασαν κρατώντας χέρι-χέρι. Το ζευγάρι ταξιδεύει στην Ευρώπη, έχοντας επισκεφθεί μέχρι στιγμής τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι και τη Βενετία.

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