Οι εικόνες της συνάντησης Τραμπ- Ζελένσκι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, έκαναν τον γύρο του κόσμου- και ως εκ τούτου υπεραναλύθηκαν από ΜΜΕ, διάφορους ειδικούς και αναλυτές και απλούς παρατηρητές. Μεταξύ αυτών ήταν και ειδικοί στην ανάγνωση χειλιών, που εξέτασαν τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

UKRAINE: Zelensky wanted Macron to join his talk with Trump so the Vatican setup three chairs. When Trump realized he told Macron that he would talk to Zelensky one-on-one. Total power move. Hopefully it helped get Zelensky closer to accepting a ceasefire. pic.twitter.com/FriYqU8Zjy