Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων, η Kίνα αναδιαμορφώνει ραγδαία ένα δίκτυο μυστικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξαρτημάτων πυρηνικών κεφαλών, καθώς επεκτείνει το πυρηνικό της απόθεμα ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα καθώς το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειές του να είναι σε θέση να ανταποδώσει πιο γρήγορα σε περίπτωση επίθεσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων — αυξάνοντας δραματικά τα διακυβεύματα οποιασδήποτε πυρηνικής αντιπαράθεσης.

«Το επίπεδο των αλλαγών που παρατηρούμε από το 2019 μέχρι σήμερα είναι πιθανώς πιο εκτεταμένο από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι τώρα», δήλωσε ο Renny Babiarz, ο οποίος ηγήθηκε της ανάλυσης έξι βασικών τοποθεσιών για ένα έργο του Open Nuclear Network (ONN) με έδρα τη Βιέννη και του Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC) με έδρα το Λονδίνο.

Η ραγδαία επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων της Κίνας συνεχίζεται, ακόμη και αν μια έκθεση του Πενταγώνου την περασμένη εβδομάδα δείχνει ότι η παραγωγή πυρηνικών κεφαλών έχει επιβραδυνθεί από το 2024, με συνολικά 600 περίπου, και είναι πιθανό να ξεπεράσει τις 1.000 μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα, κατά τη συζήτηση των σχεδίων για την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, ότι η Κίνα θα μπορούσε να καλύψει τη διαφορά με τις πυρηνικές δυνατότητες των ΗΠΑ μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ετοιμάζεται για έναν ολικό αγώνα εξοπλισμών

Οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι σχεδόν απίθανο η Κίνα να φτάσει τις 3.700 κεφαλές που έχει το οπλοστάσιο των ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο οι δραματικές αλλαγές που έχει κάνει το Πεκίνο σε σχεδόν κάθε μέρος του προγράμματος πυρηνικών όπλων του, δείχνουν ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ετοιμάζεται για έναν ολικό αγώνα εξοπλισμών, λένε, ακόμα κι αν λέει ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο.

Οι δορυφορικές εικόνες του ONN/VERTIC και η ανάλυση των εμπειρογνωμόνων, που κοινοποιήθηκαν αποκλειστικά στην εφημερίδα The Washington Post, δείχνουν ότι το Πεκίνο έχει επιταχύνει σημαντικά τη δραστηριότητα σε βασικές εγκαταστάσεις που ασχολούνται με την παραγωγή πυρηνικών κεφαλών — μια ραγδαία επέκταση από το 2021 που θα μπορούσε να ενισχύσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Κίνας.

Η κατασκευή περιλαμβάνει σημαντικές αναβαθμίσεις σε εγκαταστάσεις που θεωρείται ότι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν πυρήνες πλουτωνίου — τους πυρήνες των πυρηνικών κεφαλών — καθώς και σε εργοστάσια που παράγουν τα ισχυρά εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση πυρηνικών αντιδράσεων.

Κινεζικά στρατιωτικά εγχειρίδια, εσωτερικές εκδόσεις και άρθρα από στρατιωτικούς μελετητές υποδηλώνουν περαιτέρω ότι οι πυρηνικές ταξιαρχίες βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα επιφυλακής και ενδέχεται να μεταβαίνουν σε στάση «εκτόξευσης μετά από προειδοποίηση», πράγμα που σημαίνει ότι η Κίνα θα είναι έτοιμη να ανταποδώσει αμέσως μόλις ανιχνευθεί μια πυραυλική επίθεση. Αυτό αποτελεί σημαντική απόκλιση από τη στρατηγική του Πεκίνου να δίνει προτεραιότητα στην ικανότητά του να ανταποδώσει μετά από μια επίθεση, σύμφωνα με αναλυτές.

Συνολικά, αυτές οι αλλαγές δείχνουν πώς το Πεκίνο αναπτύσσει πιο ευέλικτα πυρομαχικά και τακτικές που του δίνουν επιλογές για να απειλήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ακόμα και αν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το μέγεθος της.

Η προσοχή έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις εκατοντάδες εγκαταστάσεις πυραύλων που έχουν κατασκευαστεί στις απομακρυσμένες βόρειες ερήμους της χώρας από το 2021. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες από λιγότερο ελεγχόμενες εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή πυρηνικών κεφαλών δείχνουν ότι η Κίνα πραγματοποίησε σημαντικές αναβαθμίσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού πυρηνικών όπλων κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Οι αναλυτές παρακολουθούν αυτές τις εγκαταστάσεις, συγκρίνοντας αναφορές, συμπεριλαμβανομένων αποχαρακτηρισμένων κυβερνητικών εγγράφων και ακαδημαϊκών μελετών, με τοποθεσίες που έχουν συγκεκριμένες δομές — όπως θάλαμοι έκρηξης και εξειδικευμένοι χώροι αποθήκευσης χημικών — και συγκρίνοντάς τις με παρόμοιες εγκαταστάσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Εξετάζουν επίσης τα μοτίβα κίνησης των στρατιωτικών οχημάτων στις κινεζικές εγκαταστάσεις.

Οι πυρηνικές κεφαλές που πιστεύεται ότι βρίσκονται υπό κατασκευή στην Κίνα περιέχουν έναν πυρήνα σχάσιμου υλικού — συνήθως πλουτώνιο πολεμικής χρήσης — κατασκευασμένο σε σφαιρικό σχήμα γνωστό ως «pit» και περιβαλλόμενο από συμβατικά εκρηκτικά υψηλής ισχύος. Όταν εκραγούν, αυτά τα εκρηκτικά συμπιέζουν τον σχάσιμο πυρήνα και προκαλούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που απελευθερώνει τεράστια ενέργεια σε μια πυρηνική έκρηξη.

Πηγή: Washington Post