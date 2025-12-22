Η «Ice and Snow Ula City» άνοιξε επίσημα τις πύλες της το βράδυ της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου, στην πόλη Τζιλίν, στη βορειοανατολική επαρχία Τζιλίν της Κίνας, προσφέροντας ένα μοναδικό χειμερινό υπερθέαμα με γλυπτά από πάγο και χιόνι.

Η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιτεχνική δημιουργία, με εντυπωσιακά παγογλυπτά και φωτεινά φανάρια, που συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. Ανάμεσα στα κυριότερα αξιοθέατα ξεχωρίζουν ένας πύργος από πάγο ύψους 40 μέτρων, καθώς και μια παγοτσουλήθρα μήκους 300 μέτρων, που προσφέρει έντονες στιγμές διασκέδασης στους επισκέπτες.

Η «Παγωμένη Πόλη Ula» είναι οργανωμένη σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες, καθεμία εμπνευσμένη από έναν από τους τέσσερις ουράνιους φύλακες της κινεζικής μυθολογίας. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στη σκηνή Zhuque (Κόκκινο Πουλί), στον λαβύρινθο Qinglong (Γαλάζιος Δράκος), στην τσουλήθρα Xuanwu (Μαύρη Χελώνα) και στην αγορά Baihu (Λευκή Τίγρη).

Ο σχεδιασμός του χώρου συνδυάζει την οπτική απόλαυση με διαδραστικές εμπειρίες, προσφέροντας δραστηριότητες τόσο για οικογένειες όσο και για λάτρεις των χειμερινών φεστιβάλ.