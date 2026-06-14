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Για όσους έχουν κατοικίδιο και επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τετράποδο φίλο τους, ένα νέο «έξυπνο κολάρο» με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταφράζει τα γαβγίσματα των σκύλων και τα νιαουρίσματα των γατών με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Η κινεζική startup Meng Xiaoyi παρουσίασε μια συσκευή με την ονομασία PettiChat, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ερμηνεύει τους ήχους των ζώων και να τους αποδίδει σε ανθρώπινη γλώσσα.

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Η εταιρεία αναφέρει ότι η συσκευή επιτυγχάνει ποσοστό ακρίβειας έως και 95%, χωρίς όμως να παρέχει διευκρινίσεις για τη μεθοδολογία ή τα δεδομένα στα οποία βασίζεται αυτός ο ισχυρισμός.

Πώς λειτουργεί το έξυπνο κολάρο

Η συσκευή, που τοποθετείται εύκολα σε ένα κοινό κολάρο κατοικιδίου, υποστηρίζεται ότι μπορεί να αποδίδει μεταφράσεις λέξεων και φράσεων μέσα σε περίπου 1,2 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα της εταιρείας, το κόστος του κολάρου ξεπερνά τα 130 ευρώ, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 10.000 προπαραγγελίες. Παράλληλα, για τη χρήση του απαιτείται ετήσια συνδρομή μέσω ειδικής εφαρμογής.

Η συσκευή διαθέτει αδιάβροχη κατασκευή και δίνει τη δυνατότητα απενεργοποίησης όταν δεν χρησιμοποιείται. Επιπλέον, αποθηκεύει αρχείο των «συνομιλιών» με το κατοικίδιο και προσφέρει λειτουργία παρακολούθησης τοποθεσίας, ειδοποιώντας τον χρήστη αν το ζώο απομακρυνθεί πέρα από ένα καθορισμένο όριο.

Une startup chinoise fait le buzz avec PettiChat, un collier connecté qui promet de traduire les aboiements et miaulements avec "95% de précision" grâce à l'IA d'Alibaba pic.twitter.com/VfUlR6lZ5t — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 25, 2026

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι ο μεταφραστής τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύτηκε πάνω σε εκατομμύρια ηχητικά δεδομένα από κατοικίδια, γεγονός που όπως ισχυρίζεται του επιτρέπει να αναγνωρίζει ήχους, συναισθηματικές καταστάσεις και μοτίβα συμπεριφοράς με ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια.

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Μερικές φράσεις που μπορεί να μεταφράσει το κατοικίδιο είναι «άσε με στην ησυχία μου, με ενοχλείς», «θέλω αυτές τις λιχουδιές» και «δώσε μου προσοχή».

Teraz każdy może być jak "Dr. Dolittle" – Chińczycy twierdzą, że nauczyli się rozumieć koty i psy: wynaleźli obrożę AI, która tłumaczy szczekanie i miałczenie na ludzki język – PettiChat.

Gadżet wykorzystuje sieć neuronową Qwen, która natychmiast analizuje dźwięki zwierząt i je… pic.twitter.com/xKAnn3G3Ma — Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) May 25, 2026

Ακόμη πιο αξιοσημείωτος είναι ο ισχυρισμός ότι το κολάρο δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία των ήχων των κατοικιδίων, αλλά μπορεί και να λειτουργεί αντίστροφα, μετατρέποντας ανθρώπινες λέξεις και εκφράσεις σε μορφή επικοινωνίας που, θεωρητικά, είναι κατανοητή από το ζώο σας.

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Δυσπιστία ως προς την αξιοπιστία του εργαλείου

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Χ είναι διχασμένες καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ακρίβεια της συσκευής ή να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της εταιρείας και έτσι πολλοί διστάζουν να αγοράσουν τη συσκευή.

Από τη μεριά της η εταιρεία ξεκαθαρίζει: «Το PettiChat έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την επίγνωση και τη φροντίδα. Δεν αντικαθιστά την κρίση σας, την εμπειρία σας ή τον δεσμό σας με το κατοικίδιό σας».

Πάντως τα νέα είναι αισιόδοξα καθώς όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, προσφέρει όλο και περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας με το ζωικό βασίλειο με τη βοήθεια φυσικά της τεχνητής νοημοσύνης.

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