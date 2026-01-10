Οι προϊστορικοί κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες στη Νότια Αφρική χρησιμοποιούσαν δηλητηριασμένα βέλη πριν από 60.000 χρόνια, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Science Advances. Οι τοξίνες που έβαζαν στις λίθινες αιχμές τους προέρχονταν από το φυτό Boophone disticha, γνωστό τοπικά ως gifbol – μια πρακτική που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα από ορισμένους Ιθαγενείς κυνηγούς.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 10 βέλη από χαλαζία που βρέθηκαν στο Umhlatuzana Rock Shelter, στην KwaZulu-Natal, και διαπίστωσαν ότι πέντε από αυτά περιείχαν υπολείμματα δηλητηρίου. Το ίδιο δηλητήριο ανιχνεύτηκε και σε βέλη ηλικίας 250 ετών που είχε συλλέξει ο Σουηδός φυσιοδίφης Carl Peter Thunberg τον 18ο αιώνα.

Advertisement

Advertisement

Αν και τα βέλη δεν σκότωναν ακαριαία, η μικρή αιχμή έμενε κάτω από το δέρμα του θηράματος, αφήνοντας τη δηλητηριώδη ουσία να δράσει σταδιακά. Οι κυνηγοί συνέχιζαν να παρακολουθούν το ζώο, μειώνοντας τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτούνταν για να το περιορίσουν – μια στρατηγική που απαιτούσε σχεδιασμό, ακρίβεια και αφηρημένη σκέψη.

«Οι κυνηγοί του Umhlatuzana πριν 60.000 χρόνια δεν διαφέρουν πολύ από εμάς στις τεχνικές ικανότητες», λέει η καθηγήτρια Marlize Lombard. «Η χρήση δηλητηρίου, η ακρίβεια στη βολή και η παρακολούθηση θηραμάτων δείχνουν απίστευτη νοητική και πρακτική δεξιότητα».

Η ανακάλυψη μετατοπίζει την παλαιότερη γνωστή χρήση δηλητηριασμένων όπλων κατά περίπου 53.000 χρόνια, καθώς πριν από αυτό τα αρχαιότερα δηλητηριασμένα όπλα ήταν ηλικίας μόλις 6.700 ετών.

Με πληφοροφίες από το Iflscience