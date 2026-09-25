Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία AlphaGeo ανέλυσε 72 μεγάλες πόλεις μέσω του Δείκτη Κλιματικού Κινδύνου και Ανθεκτικότητας για να αξιολογήσει την ετοιμότητά τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το Σικάγο αναδείχθηκε η πιο ανθεκτική πόλη παγκοσμίως, συνδυάζοντας τη χαμηλή έκθεση σε φυσικούς κινδύνους με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές προστασίας.

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις κατατάσσονται σε υψηλές θέσεις ανθεκτικότητας λόγω των πολυετών επενδύσεων σε μέτρα προσαρμογής, παρά την αυξανόμενη απειλή των ακραίων θερμοκρασιών.

Αντιθέτως, οι πόλεις με τον υψηλότερο κλιματικό κίνδυνο εντοπίζονται στη Νότια Ασία, όπου τα χαμηλά ποσοστά προσαρμογής εντείνουν τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι βαθμολογίες αποτελούν μέσους όρους, καθώς ο κλιματικός κίνδυνος ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά ακόμα και εντός της ίδιας πόλης.

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Η κλιματική αλλαγή δεν αφήνει ανεπηρέαστη καμία πόλη παγκοσμίως, ωστόσο κάποιες πόλεις φαίνεται πως είναι πιο ανθεκτικές σε σχέση με αλλες.

Έκθεση της AlphaGeo, εταιρείας γεωχωρικής τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτει ποιες πόλεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και ποιες όχι.

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Η εταιρεία ανέλυσε 72 από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου μέσω του Δείκτη Κλιματικού Κινδύνου και Ανθεκτικότητας, ο οποίος διαχωρίζει την πραγματική έκθεση σε φυσικούς κλιματικούς κινδύνους , όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα από τον κίνδυνο που προκύπτει αφού ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα μιας πόλης.

Στόχος της έκθεσης είναι «να αποκαλύψει ποιες πόλεις προστατεύονται πραγματικά και ποιες αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο.

Αναφορικά με τη βαθμολογία φυσικού κινδύνου μιας πόλης, μετρά την ευαισθησία της απέναντι στους κλιματικούς κινδύνους σε μια κλίμακα από 0 έως 100, όπου το 0 αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου και το 100 στο υψηλότερο. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί όπως ανθεκτικές υποδομές, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση τα παραπάνω, το Σικάγο αποδείχθηκε η πιο ανθεκτική πόλη στην κλιματική αλλαγή καθώς αφενός η πόλη εκτίθεται σε χαμηλούς κλιματικούς κινδύνους, και αφετλερου έχει σημαντικές αστικές υποδομές.

Πράγματι, το Σικάγο έχει επενδύσει σημαντικά σε μέτρα προσαρμογής, μεταξύ άλλων στον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών και σε άλλες δράσεις.

Άλλες πόλεις που εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

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Ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βαρκελώνη, το Παρίσι και το Λονδίνο συγκαταλέγονται στις πιο ανθεκτικές, σύμφωνα με την ανάλυση, χάρη τόσο στα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής τους θέσης όσο και στις πολυετείς επενδύσεις σε μέτρα προσαρμογής, όπως τα σχέδια αντιμετώπισης του καύσωνα, οι υποδομές προστασίας από πλημμύρες και τα προγράμματα ενίσχυσης της αστικής ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι προστατευμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με τους καύσωνες και τις ακραίες θερμοκρασίες να αποτελούν ολοένα μεγαλύτερη απειλή. Η υψηλή θέση ορισμένων ευρωπαϊκών πόλεων στην έρευνα αντανακλά επομένως σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στους κλιματικούς κινδύνους και όχι την απουσία αυτών των κινδύνων.

Περνώντας στις λιγότερο κλιματικά ανθεκτικές πόλεις, παρατηρείται μια σαφής τάση. Οι εννέα μεγάλες πόλεις με τον υψηλότερο κίνδυνο παγκοσμίως βρίσκονται όλες στη Νότια Ασία, ενώ τέσσερις από αυτές βρίσκονται στο Πακιστάν.

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Παρά τον αυξημένο φυσικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η περιοχή ιδιαίτερα λόγω των ακραίων καυσώνων, των ακανόνιστων μουσώνων και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας τα ποσοστά προσαρμογής των πόλεων παραμένουν σχετικά χαμηλά.

Τα στοιχεία παραπέμπουν στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Πακιστάν κατά την περίοδο των μουσώνων το 2025 και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.

Η AlphaGeo επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν τους μέσους όρους σε επίπεδο πόλης. «Ο κλιματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει μέσα στις ίδιες τις πόλεις, ακόμη και σε επίπεδο γειτονιάς ή δρόμου», αναφέρει η έκθεση.

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Οι 20 πιο κλιματικά ανθεκτικές πόλεις

Σικάγο, ΗΠΑ Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία Μελβούρνη, Αυστραλία Βαρκελώνη, Ισπανία Άγκυρα, Τουρκία Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Παρίσι, Γαλλία Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Μπογκοτά, Κολομβία Ναϊρόμπι, Κένυα Τσονγκτσίνγκ, Κίνα Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Τζακάρτα, Ινδονησία Τορόντο, Καναδάς Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Τσενγκντού, Κίνα Σαπόρο, Ιαπωνία Σάο Πάολο, Βραζιλία Κάιρο, Αίγυπτος Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική

Με πληροφορίες από: gizmodo.com

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