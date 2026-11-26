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Η τηλεπερσόνα ανέφερε με χιούμορ ότι θα αποδεχόταν μια τέτοια πλατωνική σχέση, εφόσον ο μελλοντικός της σύζυγος θα φρόντιζε καθημερινά την εμφάνισή της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν έχει βγει ραντεβού τα τελευταία πέντε χρόνια, επιλέγοντας να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ανατροφή των δύο παιδιών της.

Σε πρόσφατη συζήτηση με φιλικό της πρόσωπο, η Καρντάσιαν εξέφρασε την πιθανότητα να είναι ντεμισέξουαλ, καθώς αδυνατεί να συμμετάσχει σε περιστασιακές ερωτικές επαφές.

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H Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι θα σκεφτόταν την πιθανότητα ενός «lavender marriage» («γάμου λεβάντας»), δηλαδή να παντρευτεί έναν ομοφυλόφιλο άνδρα, χωρίς να έχουν μεταξύ τους ερωτική σχέση.

Στο νεό επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians», η 42χρονη συζήτησε με τον influencer Κολτ Πόλσεν την προοπτική ενός τέτοιου γάμου, θέτοντας μάλιστα με χιούμορ ως προϋπόθεση ο μελλοντικός της σύζυγος να την κάνει να δείχνει όμορφη κάθε μέρα.

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New concept unlocked: a lavender marriage could just be making each other look pretty. 😘 (📸: Getty Images) https://t.co/SB0lPfUNHY — HollywoodLife (@HollywoodLife) November 26, 2026

Τα τελευταία πέντε χρόνια απέχει από τα ραντεβού και έχει επικεντρωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της.

«Χρειάζεσαι έναν άντρα, όλες οι αδελφές σου βγαίνουν ραντεβού», της είπε εκείνος, προσθέτοντας: «Μπορείς πάντα να κάνεις έναν γάμο λεβάντας. Αν ποτέ το χρειαστείς, είμαι εδώ». «Α, ναι, αυτό; Είμαι μέσα ανά πάσα στιγμή», απάντησε η Καρντάσιαν.

Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίστηκε ο ορισμός του συγκεκριμένου τύπου γάμου, ο οποίος περιγράφεται ως «ένας γάμος σκοπιμότητας μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, όπου ο ένας ή και οι δύο είναι queer».

Η Κλόε Καρντάσιαν αναφέρθηκε εκτενέστερα στο ενδεχόμενο μιας πλατωνικής συντροφικής σχέσης, κατά τη διάρκεια ατομικής συνέντευξης στο ριάλιτι. «Θα έκανα έναν γάμο λεβάντας; Υπάρχουν στιγμές που λέω ναι και άλλες που σκέφτομαι: Να φροντίζω ακόμη έναν άνθρωπο; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εξαρτάται από το τι μπορεί να κάνει αυτός ο γκέι άντρας για εμένα. Θα με κάνει, για παράδειγμα, να δείχνω όμορφη κάθε μέρα; Έκλεισε. Μόνο αυτό χρειάζεται», πρόσθεσε με χιούμορ.

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Το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Καρντάσιαν προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την προσωπική της ζωή μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμπσον.

Στο podcast της «Khloé in Wonderland», η ιδρύτρια της Good American συζήτησε με τον στενό της φίλο, Σάιμον Χακ, το ενδεχόμενο να είναι demisexual (ντεμισέξουαλ), δηλαδή να αισθάνεται σεξουαλική έλξη για κάποιον μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η ανάπτυξη ενός συναισθηματικού δεσμού.

«Ένα ντεμισέξουαλ άτομο μπορεί να συνδεθεί ερωτικά και σεξουαλικά με κάποιον μόνο εφόσον έχει προηγουμένως αναπτύξει μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατο να έχει μια ερωτική περιπέτεια της μίας νύχτας. Και πιστεύω ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία», της εξήγησε ο Χακ. «Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ μια περιπέτεια της μίας νύχτας. Είμαι ντεμισέξουαλ; Ουάου», αποκρίθηκε τότε η Καρντάσιαν.

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Η τηλεπερσόνα, η οποία δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και πέντε χρόνια, εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να υιοθετήσει τη νοοτροπία των περιστασιακών ερωτικών επαφών, καθώς θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν όσα βίωσε στις προηγούμενες σχέσεις της.

Όταν ο Χακ τη ρώτησε εάν της λείπει ο ενθουσιασμός του φλερτ, εκείνη απάντησε: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι… Μερικές φορές θέλω απλώς κάποιος να με φιλήσει. Δεν είναι απαραίτητα ότι αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω σεξ. Μερικές φορές μου λείπει απλώς μια αγκαλιά, αλλά από κάποιον που θέλω πραγματικά να με αγκαλιάσει», ενώ συμφώνησε με τον φίλο της ότι δεν αναζητά μια περιστασιακή ερωτική συνεύρεση με κάποιον άγνωστο σε ένα βεστιάριο.

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