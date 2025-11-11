Παρά τη μείωση των παράτυπων διελεύσεων κατά 35% σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι οι πιέσεις στα συστήματα υποδοχής και οι δευτερογενείς μετακινήσεις εντός της Ένωσης παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και η Ιταλία χαρακτηρίζονται ως κράτη υπό μεταναστευτική πίεση και θα είναι επιλέξιμες για τη Δεξαμενή Αλληλεγγύης της ΕΕ (EU Solidarity Pool) όταν το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2026, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η Κομισιόν, εγκαινιάζοντας τον πρώτο Ετήσιο Κύκλο Διαχείρισης της Μετανάστευσης στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Στο ίδιο πλαίσιο ανακοινώσεων η Επιτροπή ανέφερε ότι θα προκηρύξει διαγωνισμό ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προμήθειας συστημάτων drone και αντι-drone για τα κράτη που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και υβριδικές απειλές.

Η Ελλάδα και η Κύπρος υπό πίεση

Πιο αναλυτικά: Η Επιτροπή αναφέρει ότι τα τέσσερα κράτη δέχθηκαν δυσανάλογο αριθμό αφίξεων το τελευταίο έτος, στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου κυρίως μέσω χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών από την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για την Ιταλία και την Ισπανία, λόγω των αυξημένων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.

Η συμμετοχή τους στη Δεξαμενή Αλληλεγγύης θα τους επιτρέψει, από τα μέσα του 2026, να λάβουν αναλογική στήριξη από άλλα κράτη μέλη, είτε με μετεγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο, είτε με χρηματοδοτική ή τεχνική βοήθεια.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Χέννα Βίρκκουνεν δήλωσε ότι με τον νέο Κύκλο η ΕΕ «μετατρέπει σε πράξη τις αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης», ενώ ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρουνερ υπογράμμισε ότι η Ένωση «γυρίζει σελίδα, χτίζοντας ένα δίκαιο και σταθερό σύστημα που ενώνει τα κράτη μέλη απέναντι στις κοινές προκλήσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο οι Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχία για την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπως και για τις περιορισμένες επιδόσεις στην εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής.

Προβλέψεις για το 2026

Οι προβλέψεις για το 2026 αναμένουν περαιτέρω μείωση των παράνομων αφίξεων, σύμφωνα με την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η περαιτέρω μείωση αναμένεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΕΕ με βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης, των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την ενίσχυση των συστημάτων ασύλου και των συνόρων, της αύξησης των επιστροφών, καθώς και της εντατικοποίησης των δράσεων κατά των δικτύων λαθροδιακινητών.

Άλλες χώρες

Όσον αφορά άλλα κράτη η Κομισιόν αποφάνθηκε ότι:

Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Φινλανδία θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης, είτε λόγω του υψηλού αριθμού αφίξεων κατά το προηγούμενο έτος, είτε εξαιτίας των συνεχιζόμενων πιέσεων στα εθνικά τους συστήματα υποδοχής, είτε λόγω της απειλής εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσανάλογες υποχρεώσεις μέσα στον επόμενο χρόνο. Τα κράτη αυτά θα έχουν προτεραιότητα πρόσβασης στο Εργαλείο Στήριξης της ΕΕ για τη Μετανάστευση, ενώ η κατάστασή τους θα επανεξετάζεται με ταχεία διαδικασία σε περίπτωση επιδείνωσης.

Η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Κροατία, η Αυστρία και η Πολωνία αντιμετωπίζουν σημαντική μεταναστευτική πίεση λόγω των σωρευτικών επιβαρύνσεων των τελευταίων πέντε ετών. Ως εκ τούτου, θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το Συμβούλιο πλήρη ή μερική απαλλαγή από τις εισφορές τους στη Δεξαμενή Αλληλεγγύης της ΕΕ για το επόμενο έτος.

Βήματα προς το Ταμείο Αλληλεγγύης

Η πρόταση για τη Δεξαμενή Αλληλεγγύης που κατέθεσε η Επιτροπή δεν είναι δημόσια, μέχρι την υιοθέτησή της από το Συμβούλιο. Τότε, το μέγεθος του μηχανισμού και οι εθνικές συνεισφορές θα γίνουν δημόσιες και νομικά δεσμευτικές, με τα κράτη μέλη να επιλέγουν αν θα συνεισφέρουν μέσω μετεγκαταστάσεων, οικονομικής βοήθειας ή εναλλακτικών μέτρων.

Η σημερινή έναρξη του Ετήσιου Κύκλου αποτελεί κομβικό βήμα στην πορεία εφαρμογής του Συμφώνου, το οποίο θα τεθεί πλήρως σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο, όπως τονίζει η Έκθεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις τους στα συστήματα ασύλου, υποδοχής και επιστροφών ώστε να αποφευχθούν νέες ανισορροπίες μεταξύ «πρώτης γραμμής» και «εσωτερικών» χωρών της Ένωσης.

Τώρα εναπόκειται στο Συμβούλιο να εγκρίνει την εκτελεστική απόφαση για τη σύσταση του ταμείου αλληλεγγύης. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο θα συγκαλέσει πρώτα το φόρουμ αλληλεγγύης υψηλού επιπέδου της ΕΕ, στο οποίο κάθε κράτος μέλος θα δεσμευτεί να συνεισφέρει ανάλογα με το δίκαιο μερίδιό του, όπως αυτό καθορίζεται από το σύμφωνο.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν τη μορφή της συνεισφοράς τους στην αλληλεγγύη: αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους (μετακίνηση ή αντιστάθμιση ευθυνών, κατά περίπτωση), χρηματοδοτική στήριξη, εναλλακτικά μέτρα αλληλεγγύης ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Πώς θα λειτουργεί το Φόρουμ Αλληλεγγύης

Το Φόρουμ Αλληλεγγύης Υψηλού Επιπέδου, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών, θα καθορίσει το συνολικό ποσό της αλληλεγγύης του Ταμείου και τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα συνεισφέρει σε αυτό. Βάσει αυτού, το Συμβούλιο θα καθορίσει το συνολικό ποσό της αλληλεγγύης για το επόμενο έτος και θα εγκρίνει επίσημα το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η συνεισφορά κάθε κράτους μέλους θα είναι δημόσια και υποχρεωτική μόνο μετά την έγκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης από το Συμβούλιο.

