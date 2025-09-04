Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κάλεσε τους διαδικτυακούς υποστηρικτές του να ασκήσουν πιέσεις σε τοπικούς συμβούλους και λομπίστες, ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξή τους για μια πιθανή υποψηφιότητα στην προεδρία της Ιρλανδίας.

Ο πρώην πρωταθλητής του MMA, ο οποίος πέρυσι καταδικάστηκε για βιασμό, ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει ήδη «εξασφαλίσει» την υποστήριξη συμβουλίων, βουλευτών και γερουσιαστών, σύμφωνα με το Irish Times. Την Πέμπτη δημοσίευσε βίντεο έξω από κυβερνητικά κτίρια στο Δουβλίνο, με το οποίο απευθύνθηκε στους πολίτες.

«Πολίτες της Ιρλανδίας, ήρθε η ώρα για πραγματική αλλαγή! Ως πρόεδρος, δεν θα υπογράψω κανένα νομοσχέδιο χωρίς να τεθεί πρώτα στην κρίση του λαού. Αν θέλετε να δείτε το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο, επικοινωνήστε σήμερα με τους τοπικούς σας συμβούλους και ζητήστε να με προτείνουν», ανέφερε.

Ο ΜακΓκρέγκορ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι εγκαταλείπει τους πολίτες, με την έλλειψη στέγης να έχει εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «μαζική μετανάστευση που πιέζει ένα ήδη διαλυμένο σύστημα», πτώση του τουρισμού και αυξημένη εγκληματικότητα στους δρόμους.

Αυτοχαρακτηρίστηκε «μάστορας των πολεμικών τεχνών» και «άνθρωπος που αναζητά λύσεις», καλώντας τους συμβούλους να τον στηρίξουν: «Οι τοπικοί σύμβουλοι είναι η ραχοκοκαλιά των κοινοτήτων μας. Αν αισθάνεστε ότι η φωνή σας αγνοείται, σταθείτε στο πλευρό μου. Προτείνετέ με και θα σας δώσω τη δύναμη να ακουστείτε πραγματικά».

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι έχει ήδη την υποστήριξη πολιτικών και κομμάτων, το όνομά του δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής σε κανέναν επίσημο κατάλογο υποψηφίων που έχουν ζητήσει στήριξη από τα τοπικά συμβούλια. Για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητά του, χρειάζεται είτε την ψήφο τεσσάρων δημοτικών αρχών είτε 20 μελών του κοινοβουλίου.