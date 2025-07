Πολύ πιο σύντομες του αναμενομένου αποδείχθηκαν οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη – οι πρώτες απευθείας ανάμεσα στις δύο πλευρές μετά από 3 χρόνια πολέμου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής (16/5), διαρκώντας λιγότερο από 2 ώρες. Οι δύο αντιπροσωπείες έφτασαν στο Ντολμά Μπαχτσέ περί τις 13.30 μ.μ. Στις συνομιλίες παρευρέθηκαν επίσης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών MIT, Ιμπραήμ Καλίν.

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών από τον Μάρτιο του 2022 ολοκληρώθηκε μετά από συζητήσεις περίπου 1 ώρας και 40 λεπτών, ανακοίνωσε πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η συνάντηση τελείωσε», δήλωσε ο αξιωματούχος στις 15:20 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας. Το περιεχόμενο των συζητήσεων δεν αποκαλύφθηκε, αλλά το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών έγινε γρήγορα εμφανές, σύμφωνα με ουκρανική πηγή, η οποία δήλωσε στο Reuters ότι οι απαιτήσεις της Ρωσίας ήταν «εκτός πραγματικότητας και ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε είχε συζητηθεί προηγουμένως».

Περιλάμβαναν «απορριπτέες εκ προοιμίου και μη εποικοδομητικές προϋποθέσεις», δήλωσε η πηγή στο Reuters. Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ των μερών, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη «προγραμματιστεί» μέχρι στιγμής.

«Είναι πιθανό να συμβεί κάτι σήμερα», είπε, «αλλά προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα». «Οι ομάδες μας είναι έτοιμες να εργαστούν για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε, αποδοκιμάζοντας την ρωσική αντιπροσωπεία, ότι είναι «αδύναμη», ανίκανη, σύμφωνα με τον ίδιο, να «λάβει μια ουσιαστική απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου». Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής άμεση επίσημη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, η Τουρκία ζήτησε κατάπαυση του πυρός «το συντομότερο δυνατό» στην Ουκρανία, «κάθε μέρα καθυστέρησης οδηγεί σε περαιτέρω ανθρώπινες απώλειες», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Οι προσδοκίες ήταν, ούτως ή άλλως, εξαιρετικά χαμηλές, λόγω απουσίας των Πούτιν και Ζελένσκι, τον ίδιο τον Τραμπ να δηλώνει πως πρόοδος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν έχει μια συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του. Πρέπει να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν αρχίσουν οι συζητήσεις στην τουρκική πρωτεύουσα, με το Κρεμλίνο να σχολιάζει πως συμφωνεί με αυτή τη θέση.

