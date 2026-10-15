Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ύψος του Mont Blanc ανέρχεται πλέον στα 4.807,47 μέτρα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,29 μέτρα σε σύγκριση με τις μετρήσεις του προηγούμενου έτους.

Η διαρκής μεταβολή του υψομέτρου οφείλεται κυρίως στις αλλαγές του πάχους του χιονιού και του πάγου που καλύπτουν την κορυφή του βουνού.

Πιστοποιημένοι τοπογράφοι χρησιμοποίησαν προηγμένα δορυφορικά συστήματα και drones για να αποτυπώσουν με ακρίβεια το τρισδιάστατο μοντέλο του καλύμματος της κορυφής.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι οι ετήσιες αυξομειώσεις του ύψους δεν πρέπει να συγχέονται με τη συνολική απώλεια μάζας των αλπικών παγετώνων.

Παρά τις μετρήσεις στην κορυφή, η επιστημονική κοινότητα επιβεβαιώνει την ταχεία υποχώρηση των παγετώνων στις Άλπεις λόγω της κλιματικής κρίσης.

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Η υψηλότερη κορυφή της Δυτικής Ευρώπης, το Mont Blanc, στη Γαλλία, είναι πλέον χαμηλότερη κατά περισσότερο από ένα μέτρο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη ομάδα τοπογράφων, το ύψος της κορυφής ανέρχεται σήμερα στα 4.807,47 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή είναι κατά 1,29 μέτρα μικρότερο από το αντίστοιχο ύψος που είχε καταγραφεί το 2025.

Παρότι το πραγματικό ύψος του βουνού υπολογίζεται περίπου στα 4.792 μέτρα, το υψόμετρο της κορυφής δεν παραμένει σταθερό. Αντίθετα, μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς η θερμοκρασία, ο άνεμος και οι κατακρημνίσεις επηρεάζουν το πάχος του χιονιού και του πάγου που καλύπτουν το υψηλότερο σημείο του. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αποστολής τον περασμένο μήνα έδειξαν, πάντως, ότι η κορυφή βρίσκεται κατά 1,88 μέτρα ψηλότερα από ό,τι το 2023, όταν είχε καταγραφεί το χαμηλότερο ύψος της τελευταίας περιόδου.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες μεταβολές αφορούν κυρίως το ύψος της χιονοκάλυψης στην κορυφή και δεν αποτυπώνουν από μόνες τους το σύνολο των αλλαγών που συντελούνται στον όγκο των παγετώνων. Την καταγραφή του ύψους του Mont Blanc πραγματοποίησαν πιστοποιημένοι τοπογράφοι από την Εθνική Ένωση Τοπογράφων-Μηχανικών της Γαλλίας (Union Nationale des Géomètres-Experts – UNGE) και το Ordre des Géomètres-Experts, οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά την κορυφή από το 2001.

Για την αποστολή αξιοποιήθηκαν προηγμένα δορυφορικά συστήματα υψηλής ακρίβειας, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο του καλύμματος χιονιού και πάγου στην κορυφή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Mont Blanc έχει χάσει 3,43 μέτρα από το μέγιστο ύψος των 4.810,90 μέτρων που είχε καταγραφεί το 2007.

Depuis 2023, le mont Blanc a gagné 1,88 mètre de hauteur. Il culmine désormais à 4 807,47 mètres. En fait, c’est la taille de la couche de neige et de glace au-dessus de la roche qui fluctue et modifie l’altitude du plus haut sommet d’Europe. 🎥@_VictorBastard_ 🎙️@LouisFloc https://t.co/Zw7xjfq2Kx — M6 Info (@m6info) October 14, 2026

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ετήσιες αυξομειώσεις του υψομέτρου δεν πρέπει να συνδέονται αυτομάτως με την ταχεία απώλεια αλπικών πάγων, η οποία επιδεινώνεται εξαιτίας της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα. «Όσον αφορά τη μάζα των πάγων, είναι απαραίτητο να διακρίνουμε τις μεταβολές στο υψόμετρο της επιφάνειας από τις αλλαγές στον συνολικό όγκο ή τη συνολική μάζα του πάγου», δήλωσε εκπρόσωπος της UNGE.

Όπως διευκρίνισε, η αύξηση του υψομέτρου της κορυφής δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το βουνό έχει αποκτήσει μεγαλύτερη μάζα πάγου. Αντίστοιχα, μια τέτοια αύξηση δεν αναιρεί τα τεκμηριωμένα στοιχεία που καταγράφουν την υποχώρηση των αλπικών παγετώνων.

Η κλιματική κρίση επιταχύνει την τήξη των πάγων στις Άλπεις

Η κλιματική κρίση συνέβαλε στην καταγραφή του θερμότερου καλοκαιριού στην ιστορία της Δυτικής Ευρώπης, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, προκαλώντας εκτεταμένες επιπτώσεις στις αλπικές περιοχές και επιταχύνοντας δραματικά την τήξη των πάγων.

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Νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, Ελβετοί παγετωνολόγοι προειδοποίησαν για μια «έκρηξη των ρυθμών τήξης», αφού επιβεβαίωσαν ότι η χώρα έχει χάσει το ένα πέμπτο των πάγων της μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, από το 2025 έως το 2026, η συνολική ποσότητα πάγου μειώθηκε κατά 5,5%. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας για την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το αλπικό τοπίο εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Avec 4807,47 mètres, le Mont-Blanc a encore grandi. En trois ans, il a pris deux mètres. Comment est-ce possible avec le réchauffement climatique ? Explications ⤵️ https://t.co/NI8kgYuEFV — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 14, 2026

Ο Ζαν ντε Γκαρέ, πρόεδρος του περιφερειακού επιμελητηρίου τοπογράφων του νομού Άνω Σαβοΐας και επικεφαλής της αποστολής στο Mont Blanc, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας είναι ήδη ορατές σε ολόκληρη την υπόλοιπη οροσειρά των Άλπεων.

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Όπως σημείωσε, ωστόσο, «προς το παρόν, η κλιματική αλλαγή δεν φαίνεται να έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε υψόμετρα άνω των 4.000 μέτρων».

Περιγράφοντας όσα παρατηρούν οι ορειβάτες κατά την ανάβασή τους, ο ίδιος ανέφερε, σύμφωνα με δηλώσεις του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1 την Τετάρτη, ότι η διαδρομή περνά από το καταφύγιο Brigade Blanche, πριν φτάσει στον παγετώνα Tête-Rousse. «Έχουμε διαπιστώσει ότι ο παγετώνας έχει υποχωρήσει προς τα πάνω. Έχει κυριολεκτικά λιώσει μπροστά στα μάτια μας και πλέον, σε ορισμένα σημεία, διασχίζουμε ένα ρέμα αντί για έναν παγετώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτυπώνουν τις εμφανείς αλλαγές που συντελούνται στο αλπικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από The Guardian

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