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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζάρετ Κούσνερ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πόλεμο δι' αντιπροσώπων, στον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν και εξοπλίζουν το Κίεβο κατά της Ρωσίας.

Ο ίδιος απέρριψε ως αβάσιμες τις ανησυχίες για πιθανή ρωσική επιθετικότητα κατά της Ευρώπης, αποδίδοντας την ένταση σε παρεξηγήσεις και ανεπαρκή επικοινωνία.

Ο Κούσνερ υποστήριξε ότι η Ρωσία θεωρεί το ΝΑΤΟ ως προκλητική δύναμη, ενώ σημείωσε ότι η Ουκρανία ζητούσε υπερβολικές εγγυήσεις ασφαλείας από άλλες χώρες.

Τέλος, ο ίδιος επισήμανε ότι μια ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ νωρίτερα θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τη σύγκρουση πριν από αρκετές δεκαετίες.

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Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία ως «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», στον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν και εξοπλίζουν το Κίεβο, ενώ απέρριψε ως αβάσιμες τις ανησυχίες για πιθανή ρωσική επιθετικότητα κατά της Ευρώπης, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Axel Springer, Ματίας Ντόπφνερ, στο podcast «MD Meets».

«Ζούμε σε μια απίστευτα επικίνδυνη εποχή, όπου αυτός ο πόλεμος περιορίζεται σε κάποιο βαθμό στην Ουκρανία, αλλά στην ουσία έχει μετατραπεί σε πόλεμο δια μέσου τρίτων, στον οποίο η Ευρώπη χρηματοδοτεί και εξοπλίζει την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Και δεν θα χρειαστεί μεγάλη λανθασμένη εκτίμηση για να κλιμακωθεί μαζικά η κατάσταση», δήλωσε ο Κούσνερ. Αγοράστε χάρτες

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Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Ουκρανία ζητούσε υπερβολικές εγγυήσεις ασφάλειας, αναφέροντας ότι το Κίεβο ήθελε δεσμεύσεις από άλλες χώρες που θα ξεπερνούσαν ακόμη και αυτές που ορίζονται στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού. Κατά την άποψή του, άλλες χώρες δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν τέτοιες εγγυήσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ από το 2008 και μετά θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον πόλεμο, ο Κούσνερ αναγνώρισε ότι ίσως να το είχε κάνει, αλλά υπαινίχθηκε ότι η ένταξη θα μπορούσε επίσης να είχε προκαλέσει το ξέσπασμα της σύγκρουσης 10 ή 20 χρόνια νωρίτερα.

Ανέφερε ότι η Ρωσία θεωρούσε από καιρό την επέκταση του ΝΑΤΟ ως «κόκκινη γραμμή», παραθέτοντας το ιστορικό της χώρας, η οποία δέχτηκε επιθέσεις περίπου μία φορά ανά αιώνα τα τελευταία χίλια χρόνια, με τη διαδρομή αυτών των επιθέσεων να διέρχεται από την περιοχή που σήμερα αποτελεί την Ουκρανία.

Jared Kushner talked to Mathias Döpfner, CEO of POLITICO’s parent company Axel Springer, about whether Vladimir Putin really wants peace in Ukraine for an episode of Döpfner’s “MD Meets” podcast. 👉 Full episode: https://t.co/A7IdkJQy1W https://t.co/WAz7R8SuQV — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 25, 2026

«Και πιστεύω ότι από τη ρωσική οπτική γωνία —και, επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση, αλλά προσπαθώ να ακούσω και τις δύο πλευρές, να συνομιλήσω μαζί τους, να κατανοήσω τις απόψεις τους για να βρούμε κοινό έδαφος— από τη δική τους οπτική, θεωρούν το ΝΑΤΟ ως μια προκλητική δύναμη που επεκτείνεται προς τα ανατολικά, ενώ, όπως είπα, εμείς βλέπουμε το ΝΑΤΟ ως αμυντική συμμαχία», δήλωσε ο Κούσνερ.

Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν προσπαθήσει να βρουν λύσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τη Ρωσία, οι οποίες δεν θα θεωρούνταν απειλητικές από καμία από τις δύο πλευρές. Ο Κούσνερ χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ως αμυντική συμμαχία και απέδωσε τις ανησυχίες και από τις δύο πλευρές, τόσο στα κράτη μέλη του όσο και στη Ρωσία, σε παρεξηγήσεις και ανεπαρκή επικοινωνία. Υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκοί φόβοι για πιθανή ρωσική επιθετικότητα ήταν αδικαιολόγητοι.

Ο Κούσνερ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουάσιγκτον είχε εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα της Ρωσίας να εξετάσει ένα πλαίσιο στο οποίο οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα βασίζονταν σε έναν μηχανισμό που θα ακολουθούσε το πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμφισβήτησε στη συνέχεια εάν το Κίεβο και η Ουάσιγκτον ερμήνευαν με τον ίδιο τρόπο την έκφραση «εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές που παρέχονται βάσει του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ».

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