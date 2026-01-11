Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις στη Συρία με στόχο τo Ισλαμικό Κράτος (ISIS), μαζί με συμμαχικές δυνάμεις.

«Οι επιθέσεις σήμερα στόχευσαν το ISIS σε όλη τη Συρία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα ώρα Ανατολικής Αμερικής.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει εάν σκοτώθηκε κάποιος στις επιθέσεις.

Αξιωματούχος είπε στο CBS News ότι εξαπολύθηκαν πάνω από 90 όπλα ακριβείας κατά 35 στόχων σε μια επιχείρηση με πάνω από 20 αεροσκάφη- μεταξύ των οποίων F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 και ιορδανικά F-16.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου εντάσσονταν στο πλαίσιο μας επιχείρησης που άρχισε τον προηγούμενο μήνα, αφού μέλη του ISIS σκότωσαν Αμερικανούς στη Συρία, είπε η CENTCOM. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν στο εν λόγω περιστατικό, στις 13 Δεκεμβρίου.

Στη Συρία παραμένουν περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Της συριακής κυβέρνησης ηγούνται πρώην αντικαθεστωτικοί, που ανέτρεψαν την κυβέρνηση Άσαντ το 2024 μετά από έναν 13ετή εμφύλιο πόλεμο, και περιιλαμβάνει μέλη πρώην παρακλαδιού της αλ Κάιντα στη Συρία τα οποία αποσπάστηκαν από την οργάνωση και συγκρούστηκαν με το Ισλαμικό Κράτος.

Στο μεταξύ, οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν την αποχώρηση των μαχητών τους από δύο συνοικίες που ήλεγχαν στο Χαλέπι, ύστερα από πολυήμερες συγκρούσεις με τα κυβερνητικά στρατεύματα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την εκκένωση μαρτύρων, τραυματιών, εγκλωβισμένων αμάχων και μαχητών από τις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μακσούντ», αναφέρει η ανακοίνωση των SDF.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με κατεύθυνση προς τη βορειοανατολική Συρία».

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών των SDF και των κυβερνητικών δυνάμεων ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι και ήταν οι σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει την εξουσία και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάληψη της Σέιχ Μακσούντ από τον συριακό στρατό σηματοδοτεί το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, AFP, Reuters

