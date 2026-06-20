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Στη βόρεια Φινλανδία, ένα χιονοδρομικό κέντρο αποφάσισε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο καλοκαίρι, μετατρέποντας το τοπίο της Λαπωνίας σε σκηνικό περιπέτειας. Στο Λέβι έχει στηθεί ένα ιδιαίτερο κυνήγι θησαυρού, όπου επισκέπτες από όλο τον κόσμο καλούνται να αναζητήσουν μια χρυσή ράβδο αξίας περίπου 20.000 ευρώ, κρυμμένη μέσα στη φύση της περιοχής.

Η δράση δεν βασίζεται απλώς στην τύχη, αλλά σε μια σειρά από στοιχεία που αποκαλύπτονται σταδιακά και οδηγούν τους συμμετέχοντες σε διαφορετικά σημεία του τοπίου. Μονοπάτια, λόφοι και διαδρομές μέσα στα δάση γίνονται κομμάτι ενός παιχνιδιού εξερεύνησης, όπου κάθε νέα ένδειξη στενεύει το πεδίο και φέρνει τους κυνηγούς του θησαυρού πιο κοντά στο στόχο τους.

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Πέρα όμως από το χρηματικό έπαθλο, η πρωτοβουλία στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη της θερινής πλευράς της Λαπωνίας. Η περιοχή, γνωστή κυρίως για τον χειμώνα και τα χιονισμένα τοπία της, παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο το καλοκαίρι, όταν το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου κρατά το φως ζωντανό σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο.

Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία όπου η φύση, η εξερεύνηση και το παιχνίδι μπλέκονται σε ένα ενιαίο ταξίδι. Το κυνήγι αυτό λειτουργεί ταυτόχρονα και ως οδηγός για την περιοχή, οδηγώντας τους συμμετέχοντες σε σημεία που συχνά παραμένουν εκτός των κλασικών τουριστικών διαδρομών, προσφέροντας μια πιο αυθεντική εικόνα της φινλανδικής φύσης.