Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως παρακολουθούσαν ένα ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική σε συνεργασία με συμμάχους στο πλαίσιο «επιχειρήσεων ρουτίνας» αναφέρουν σουηδικά ΜΜΕ.

Το σουηδικό SVT μετέδωσε ότι το υποβρύχιο μπήκε στη Βαλτική την Τρίτη. Μαχητικά και πολεμικά πλοία το συνάντησαν στο στενό του Κάτεγκατ και το ακολουθούσαν, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ως «ρουτίνας», σε στενή συνεργασία με συμμάχους.

Το σκάφος θεωρείται πως είναι το «Νοβοροσίσκ»- το ίδιο που αναφέρθηκε πως παρουσίασε βλάβη πριν λίγες ημέρες στη Μάγχη- κάτι που η Ρωσία αρνήθηκε. Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αστειεύτηκε τη Δευτέρα ενώ σχολίαζε το συμβάν, κάνοντας λόγο για «κουτσό» υποβρύχιο.