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Η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη η οποία ανήκει στο κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την υπογεννητικότητα, ανεβάζοντας ένα βίντεο όπου φαίνεται να έχει κρεμάσει πιπίλες στα αυτιά και στον λαιμό της, μετατρέποντάς τες σε σκουλαρίκια και κολιέ

Η έμπνευση για τα κοσμήματα με τις πιπίλες, όπως αποκάλυψε η βουλευτής, προήλθε από τη μικρότερη κόρη της, την οποία ρώτησε τι θα μπορούσε να φορέσει σε επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού.

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@dianaconstantinide Πώς κατέληξα να φορώ πιπίλες στα αυτιά για να στηρίξω την μητρότητα. ♬ original sound – Diana Constantinide

Η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας στην Κύπρο, η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με το ιδιαίτερο ντύσιμό της αφού ανέβαζε καθημερινά βίντεο με τίτλο: “Τι φόρεσα σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής”, με στόχο, όπως λέει, να προωθήσει την δουλειά Κύπριων σχεδιαστών μόδας.

Η μικρή πρότεινε στη μητέρα της να στολίσει το φόρεμά της με μπιμπερό, Απ’ότι φαίνεται η βουλευτής βρήκε την πρόταση ενδιαφέρουσα και αντί για μπιμπερό, προτίμησε να χρησιμοποιήσει πιπίλες, τις οποίες μετέτρεψε σε σκουλαρίκια και κολιέ.

«Ξέρετε τι είναι αυτά στα αυτιά μου; Πιπίλες!», ανέφερε στο βίντεο, παρουσιάζοντας με εμφανή ικανοποίηση την επιλογή της.

Όπως εξήγησε η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, θέλησε να συνδέσει την εμφάνισή της και με ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, την υπογεννητικότητα στην Κύπρο. Η στήριξη της μητρότητας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελούν προτεραιότητες για την Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα με το οποίο εξελέγη βουλευτής, είπε η ίδια.