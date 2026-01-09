Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει στοιχεία για τον άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά την τριετή ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς μετά το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον «αινιγματικό» λογαριασμό «Emily» στο X, μίας αυτοαποκαλούμενης ανεξάρτητης ερευνήτριας – αναλύτριας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις με αφορμή το εν λόγω βίντεο για τις μίζες στο Προεδρικό.

Παράλληλα, ο Ν. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια επενδύσεων στην Κύπρο, την οποία άρχισε από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα από τα ταξίδια του στις ΗΠΑ.

Πηγή: Alphanews.live