Κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά την πρώτη τους συνάντηση στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Βασικός στόχος, όπως ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, από τη Λίμα του Περού όπου βρίσκεται, και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες – με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 5 Δεκεμβρίου και με τον ίδιο στις 6 Δεκεμβρίου – και θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση. «Είναι θετικό το γεγονός ότι συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν», δήλωσε ο Πρόεδρος, μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο μετά το πέρας της συνάντησης.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν συναντήσεις μεταξύ των διαπραγματευτών, με στόχο την προετοιμασία της κοινής συνάντησης με την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ. Θετικό στοιχείο χαρακτήρισε ο κ. Χριστοδουλίδης και το γεγονός ότι, μετά την επίσκεψή της στην Κύπρο, η κ. Ολγκίν θα μεταβεί στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι αυτή η πρώτη συνάντηση «δεν ήταν κοινωνικού χαρακτήρα και δεν έγινε διαπραγμάτευση». Όπως εξήγησε, «έθεσε κάποια θέματα ο Τ/κ ηγέτης και εγώ κάποια άλλα, και εργαζόμαστε τώρα για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες στο Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο το βασικό ζητούμενο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά».

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι στη συζήτηση έγιναν αναφορές και σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θεωρεί σημαντικά, καθώς και ότι υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις που, όπως εκτίμησε, μπορούν να βοηθήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών. Απέφυγε, ωστόσο, να τις δημοσιοποιήσει στο παρόν στάδιο.

Ερωτηθείς αν είναι εφικτή μια διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του χρόνου, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι επανέλαβε την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς. «Η κ. Ολγκιν θα διερευνήσει το θέμα για να δει κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει η προοπτική», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης παραμένει δεσμευμένος στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε να μην μιλήσει εκ μέρους του Τουφάν Έρχιουρμαν. «Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του κ. Έρχιουρμαν», ανέφερε, προσθέτοντας πως «το σημαντικό είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο τη συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά».

Τον κ. Χριστοδουλίδη συνόδευε ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ενώ τον κ. Έρχιουρμαν συνόδευε ο «υφυπουργός παρά τω προέδρω» Μεχμέτ Ντανά, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να αναλάβει καθήκοντα διαπραγματευτή της τ/κ πλευράς.

Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε κατά την άφιξή τους στην οικία ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ, Κασίμ Ντιάν, ο οποίος και τους οδήγησε εντός του χώρου.

