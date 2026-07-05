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Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, Νταγκ Μπέργκαμ, υποβάθμισε σήμερα την πορεία που πραγματοποίησαν εκατοντάδες υποστηρικτές της ανωτερότητας της λευκής φυλής στην Ουάσιγκτον, για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας του λόγου στην αμερικανική δημοκρατία.

Άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που έφθασαν χθες το πρωί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της αμερικανικής πρωτεύουσας, πραγματοποίησαν πορεία στην Ουάσιγκτον, με ορισμένους εξ αυτών να κρατούν σημαίες της Συνομοσπονδίας και άλλους να κραδαίνουν το έμβλημα της ακροδεξιάς οργάνωσης Πατριωτικό Μέτωπο (Patriot Front), φωνάζοντας «Ας πάρουμε πίσω την Αμερική!».

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«Δεν υπάρχει καμία θέση την οποία υποστηρίζουν με την οποία εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω. Όμως, μία από τις θεμελιώδεις αξίες των ΗΠΑ, και αυτό είναι που καθιστά τη δημοκρατία «ακατάστατη», είναι η ελευθερία της έκφρασης», απάντησε Μπέργκαμ, σε ερώτηση που του τέθηκε σήμερα στο CNN.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που βλέπω και θα μπορούσα προσωπικά να θεωρήσω προσβλητικά και απαράδεκτα. Όμως, στην Αμερική, η ελευθερία του λόγου επιτρέπεται», συμπλήρωσε.

«Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου κάποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί δηλώνοντας κομμουνιστής, ακόμα κι αν είναι κάτι ενάντια στο οποίο αγωνίστηκε το έθνος μας», υποστήριξε ο υπουργός.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα στην ιστορία που μπορούν να επανέλθουν στην επιφάνεια, αλλά το καλό είναι ότι αυτά τα μικρά πράγματα αποτελούν μάλλον την εξαίρεση, νομίζω», είπε, χαιρετίζοντας την «ενότητα γύρω από τη χώρα και τη σημαία» κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.