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Viral εν μία νυκτί έγινε ένας νεαρός κρεοπώλης από την Κολομβία λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Bίντεο που δημοσιεύτηκε από το «Canal 6 Colombia» έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο, καθώς ο νεαρός άνδρας εμφανίζεται να εργάζεται κανονικά στο κρεοπωλείο του, με αρκετούς να εστιάζουν στην ομοιότητά του με τον νεαρό Ισπανό άσο.

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Μάλιστα ο άνθρωπος που τον καταγράφει στο βίντεο ακούγεται να τον ρωτάει για το clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μια συνηθισμένη συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε φαινόμενο που κάνει θραύση στο διαδίκτυο.