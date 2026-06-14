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Στενοί συνεργάτες του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι οι δημοσιογράφοι των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, εξασφάλισαν πρόσβαση σε πληροφορίες από συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room), στο πλαίσιο της έρευνάς τους για το νέο τους βιβλίο.

Το βιβλίο, με τίτλο «Regime Change» («Αλλαγή Καθεστώτος»), εξετάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και βασίζεται σε περισσότερες από 1.000 συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν οι δύο συγγραφείς.

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Σε αποσπάσματα που δημοσιοποίησαν οι New York Times περιλαμβάνονται ιδιαίτερα λεπτομερείς αναφορές σε κλειστές συσκέψεις σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν, αλλά και με την υπόθεση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το Axios, εάν οι πληροφορίες αυτές προέρχονται πράγματι από ηχογραφημένες συνομιλίες της Αίθουσας Επιχειρήσεων, τότε πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος θεωρείται ένας από τους πλέον προστατευμένους και ελεγχόμενους στον κόσμο.

Η χρήση προσωπικών συσκευών καταγραφής ήχου απαγορεύεται αυστηρά εντός της αίθουσας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών. «Υπάρχει φόβος ότι ορισμένες από τις πιο κρίσιμες συνομιλίες μας μπορεί να καταγράφηκαν χωρίς να γνωρίζουμε ποια ακριβώς ήταν η έκταση της καταγραφής», ανέφερε κυβερνητική πηγή στο Axios.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δεν αμφισβήτησαν την ακρίβεια των διαλόγων που παρατίθενται στο βιβλίο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις ιδέες του Μπένιαμιν Νετανιάχου για ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Το Axios σημειώνει ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από το επίπεδο λεπτομέρειας που περιλαμβάνουν οι περιγραφές των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου.

(Με πληροφορίες από Axios)