Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον», ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί ενδεχόμενης νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ούτε οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, έχουν προγραμματίσει συνάντηση στο προσεχές διάστημα.

Ο αξιωματούχος πάντως χαρακτήρισε «παραγωγική» την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πλευρές τη Δευτέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών επαφών σε μεταγενέστερο χρόνο.