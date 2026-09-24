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Το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από σύντομη εξέταση της υπόθεσης, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει προσωρινά την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico, των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών στους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαγορεύσει την είσοδο στο κτίριο, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι υπεύθυνοι ασφαλείας του Λευκού Οίκου δεν είχαν ενημερωθεί για τη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Politico.

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Όπως μετέδωσε το μέσο το πρωί της Πέμπτης, δημοσιογράφος του Politico που προσήλθε στον Λευκό Οίκο προκειμένου να εργαστεί, τον εμπόδισαν να εισέλθει στο κτίριο, ενώ του αφαιρέθηκαν και τα δημοσιογραφικά του διαπιστευτήρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ομοσπονδιακός δικαστής είχε διατάξει, το βράδυ της Τετάρτης, την κυβέρνηση Τραμπ να επιτρέψει στα τρία ειδησεογραφικά μέσα να έχουν και πάλι τη συνήθη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική προσφυγή τους κατά του προέδρου για την απαγόρευση.

Παράλληλα, το Associated Press μετέδωσε ότι δημοσιογράφος του CNN δήλωσε στο πρακτορείο πως και η ίδια αποκλείστηκε από την είσοδο στον Λευκό Οίκο το πρωί της Πέμπτης.

Με πληροφορίες από The Guardian