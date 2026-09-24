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Η δικαστική απόφαση βασίστηκε στην πιθανή παραβίαση του Συντάγματος και στην απουσία δίκαιης διαδικασίας κατά την ανάκληση των διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης.

Ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης περί εθνικής ασφάλειας, κρίνοντας ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν τον αποκλεισμό.

Η δικαστική εντολή απαγορεύει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να εφαρμόσουν την απαγόρευση για διάστημα 14 ημερών, όσο συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης.

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Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους των CNN, MS NOW και Politico, κρίνοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησής του να αποκλείσει τα τρία μέσα είναι πιθανό να παραβιάζει το Σύνταγμα.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική δικαστική ήττα για τον Τραμπ σε μία από τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον, Τιμ Κέλι, εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο της αγωγής που κατέθεσαν τα τρία ειδησεογραφικά μέσα, αμφισβητώντας την απαγόρευση που είχε ανακοινώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στις 18 Σεπτεμβρίου.

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Ο Κέλι διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει άμεσα τις διαπιστεύσεις Τύπου στους δημοσιογράφους των τριών οργανισμών και απαγόρευσε στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να εφαρμόσουν την απαγόρευση για διάστημα 14 ημερών.

Παράλληλα, ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων μέσων επιβλήθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όπως ανέφερε στην απόφασή του, τα στοιχεία της υπόθεσης δεν παρέχουν επαρκή πραγματική βάση για τον ισχυρισμό ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων θα ενίσχυε την εθνική ασφάλεια ή ότι η ασφάλεια της χώρας θα κινδύνευε εάν οι διαπιστεύσεις αποκαθίσταντο κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Κέλι σημείωσε ακόμη ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει πως η απόφαση ελήφθη λόγω της υποτιθέμενης «έλλειψης αλήθειας και της αρνητικότητας» στην ειδησεογραφική κάλυψη των συγκεκριμένων μέσων. Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος και εκπρόσωποι των CNN, MS NOW και Politico δεν έχουν κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο για την απόφαση.

Οι αιτιάσεις του Τραμπ

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα τρία μέσα «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα». Παράλληλα, δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν επιχειρήσει να στηρίξουν νομικά την απαγόρευση επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τα CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον κατά του Τραμπ και άλλων μελών της κυβέρνησής του. Στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση παραβιάζει τις συνταγματικά κατοχυρωμένες προστασίες της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθεροτυπία, καθώς και τα δικαιώματά τους σε δίκαιη διαδικασία.

Τα τρία μέσα ζήτησαν την έκδοση προσωρινής δικαστικής διαταγής, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο μέχρι να εξεταστεί επί της ουσίας η προσφυγή τους. Η δικαστική αντιπαράθεση εξελίσσεται λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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Κατά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης, ο δικαστής Κέλι είχε επισημάνει ότι δύο προηγούμενες αποφάσεις του Εφετείου της Περιφέρειας της Κολούμπια καθιστούν σαφές πως οι δημοσιογράφοι δικαιούνται να έχουν προηγουμένως τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν την ανάκληση των διαπιστεύσεών τους στον Λευκό Οίκο.

Ο δικαστής είχε προσθέσει ότι, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δεν φαινόταν ο Λευκός Οίκος να είχε δώσει στα τρία μέσα μια ουσιαστική δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση που τους στέρησε την πρόσβαση. Κατά την ίδια ακροαματική διαδικασία, δικηγόρος των ειδησεογραφικών οργανισμών υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο προηγούμενη ενημέρωση. Χαρακτήρισε την ενέργεια πρωτοφανή, παράλογη και ιδιαίτερα σοβαρή μορφή τιμωρίας.

Από την πλευρά του, δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξε ενώπιον του δικαστή ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε παράσχει επαρκή αιτιολόγηση για την ανάκληση των διαπιστεύσεων μέσω επιστολών που στάλθηκαν στα τρία μέσα την Τρίτη.

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Ο Κέλι, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στο συγκεκριμένο επιχείρημα, επισημαίνοντας ότι οι επιστολές στάλθηκαν αφού είχαν ήδη ανακληθεί οι διαπιστεύσεις και αφού είχε κατατεθεί η αγωγή από τα τρία μέσα. Με τη νέα δικαστική απόφαση, οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, ενώ η εφαρμογή της απαγόρευσης αναστέλλεται για 14 ημέρες, καθώς η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian, BBC

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