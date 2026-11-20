Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ντιάνα Λόρενς βίωσε πάνω από είκοσι αποβολές εξαιτίας μιας σπάνιας γενετικής πάθησης που αφορά τη μετάθεση χρωμοσωμάτων.

Οι ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Guy’s αποκάλυψαν ότι η ίδια φέρει ισορροπημένη μετάθεση στα χρωμοσώματα 6, 12 και 20.

Παρά τις εξαιρετικά περιορισμένες πιθανότητες για μια επιτυχημένη κύηση, η Ντιάνα έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι, τον Τζέιντεν, τον Μάρτιο.

Η ίδια παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της οικογένειάς της και προτρέπει όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να επιδιώκουν εξειδικευμένο γενετικό έλεγχο.

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Κάθε θετικό τεστ εγκυμοσύνης έφερνε ελπίδα και, λίγες εβδομάδες αργότερα, ξανά πόνο. Για την Ντιάνα Λόρενς αυτό επαναλήφθηκε πάνω από είκοσι φορές. Μια μητέρα που έχει υποστεί πάνω από 20 αποβολές εξαιτίας μιας σπάνιας γενετικής πάθησης λέει ότι δεν έχει πάψει να σκέφτεται να μεγαλώσει την οικογένειά της, αφού έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι.

Η Ντιάνα, 27 ετών, ζει στο Σνόντλαντ του Κεντ. Ο σύντροφός της, ο Νταν, είναι 32 ετών και γνωρίστηκαν το 2021. Έχει ήδη έναν γιο, τον Ρούμπεν, γεννημένο το 2019, και τώρα τον Τζέιντεν, που γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου.

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Η «κακή τύχη» που δεν ήταν τύχη

Όλα ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά τη γνωριμία τους. Το 2021 έμεινε γρήγορα έγκυος, αλλά η εγκυμοσύνη κατέληξε σε αποβολή, όπως και μια δεύτερη λίγο αργότερα. Στην αρχή το ζευγάρι απέδωσε τις αποβολές σε «κακή τύχη», αλλά τελικά ζήτησε ιατρική βοήθεια.

Οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτα. Οι εξετάσεις αίματος, οι υπέρηχοι και το σπερμοδιάγραμμα ήταν όλα φυσιολογικά, και τους είπαν ότι πρόκειται για δευτερογενή υπογονιμότητα. Οι απώλειες όμως συνεχίζονταν. Από το 2021 η Ντιάνα μετρά πάνω από 20 θετικά τεστ που κατέληξαν σε αποβολή. Κάποιες απώλειες χρειάστηκαν ιατρική παρέμβαση και σε μία από αυτές αιμορράγησε και νοσηλεύτηκε.

Η διάγνωση: χρωμοσώματα που «άλλαξαν θέση»

Η απάντηση ήρθε όταν οι γιατροί εξέτασαν τον ιστό από μια χαμένη εγκυμοσύνη. Ο ιστός στάλθηκε στο νοσοκομείο Guy’s, όπου βρέθηκαν χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Οι εξετάσεις στις αρχές του 2024 έδειξαν ότι η Ντιάνα είναι φορέας μιας αμοιβαίας ισορροπημένης μετάθεσης που αφορά τα χρωμοσώματα 6, 12 και 20.

Με απλά λόγια, πρόκειται για μια σπάνια γενετική πάθηση όπου κομμάτια χρωμοσωμάτων ανταλλάσσουν θέσεις. Η ίδια η Ντιάνα είναι υγιής, γιατί δεν της λείπει γενετικό υλικό. Τα έμβρυα όμως συχνά παίρνουν ένα «λάθος» μείγμα και η εγκυμοσύνη δεν προχωρά.

Τα νέα ήταν απογοητευτικά: το 2024 της είπαν ότι η πιθανότητά της να γεννήσει ζωντανό παιδί ήταν περίπου 1 στις 25. Το ζευγάρι σκέφτηκε την εξωσωματική με προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο, που υπολογιζόταν ότι θα κόστιζε γύρω στις 15.000 λίρες.

Η εγκυμοσύνη που ξεπέρασε το «φράγμα» των επτά εβδομάδων

Και τότε, απροσδόκητα, κάτι άλλαξε. Μετά από μια αποβολή τον Μάιο του 2025, έμεινε ξανά έγκυος. Στον πρώτο υπέρηχο ήταν 8 εβδομάδων και 3 ημερών, πέρα από το όριο των 7 εβδομάδων όπου χάνονταν οι προηγούμενες εγκυμοσύνες. Η εγκυμοσύνη συνεχίστηκε χωρίς επιπλοκές.

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Ο Τζέιντεν γεννήθηκε με καισαρική στις 10 Μαρτίου, δύο μέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η Ντιάνα περιγράφει τη μέρα ως πολύ συγκινητική: εκείνη και ο Νταν δεν πίστευαν ότι το μωρό θα ερχόταν σπίτι μαζί τους. Ξέσπασε σε κλάματα όταν μπήκε στο δωμάτιο ο Ρούμπεν, που ήταν πανευτυχής που απέκτησε αδελφάκι.

«Δεν μπορώ να πω ότι τελείωσα»

Παρά τις πιθανότητες, η Ντιάνα δεν κλείνει την πόρτα σε άλλο παιδί. Το μήνυμά της είναι σύντομο: «Υπάρχει ελπίδα. Είμαι η ζωντανή απόδειξη».

Έχει και μια συμβουλή για όσες ζουν ανεξήγητες απώλειες: να επιμείνουν να γίνει γενετικός έλεγχος ή να εξεταστεί ο ιστός της εγκυμοσύνης. Και κάνει κάτι για τους άλλους: στις 17 Απριλίου θα περπατήσει 9,5 μίλια για να συγκεντρώσει χρήματα για το Unique, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που στηρίζει οικογένειες με σπάνιες χρωμοσωμικές και γονιδιακές διαταραχές.

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Με πληροφορίες από το kentonline