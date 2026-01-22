Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, το οποίο θα ελέγχει ο ίδιος και θα επιδιώκει να εργάζεται για την επίλυση συγκρούσεων στον κόσμο.

«Όλοι» θέλουν να μπουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του, δήλωσε κατά την αρχή της ομιλίας του στο Νταβός ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως ο ίδιος θα συνεχίσει να συνεργάζεται με πολλούς άλλους, «περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους από τότε που ανέλαβε, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι άλλη μια διευθέτηση έρχεται «πολύ σύντομα». Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι θεωρούσε πως θα ήταν κάτι εύκολο, μα τελικά αποδείχτηκε το δυσκολότερο από όλα.

Αναφερόμενος στα πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, είπε ότι κατέστρεψαν τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας. «Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα μιλήσει» πρόσθεσε- ενώ συνέχισε μιλώντας για τις επιχειρήσεις κατά του ISIS στη Συρία.

«Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν» είπε, συμπληρώνοντας πως οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «ηρεμούν στα αλήθεια…μόλις έναν χρόνο πριν ο κόσμος είχε πάρει φωτιά, πολλοί δεν το ήξεραν».

Επανερχόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης, υποστήριξε πως έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει έναν από τους πιο επιδραστικούς φορείς που δημιουργήθηκαν ποτέ και ότι είναι τιμή του να είναι πρόεδρός του. «Πάει όμορφα…σχεδόν κάθε χώρα θέλει να γίνει μέλος του» είπε.

Μόλις σχηματιστεί, συνέχισε, «μπορούμε να κάνουμε λίγο πολύ ό,τι θέλουμε να κάνουμε», προσθέτοντας ότι θα εργαστεί σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη, για τα οποία είπε ότι έχουν «τεράστιες δυνατότητες». Ο συνδυασμός των προσπαθειών του Συμβουλίου Ειρήνης και του ΟΗΕ είναι κάτι «πολύ, πολύ μοναδικό για τον κόσμο» και «το πρώτο βήμα προς μια φωτεινότερη ημέρα για τη Μέση Ανατολή».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Τραμπ κάλεσε απεσταλμένους από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο να υπογράψουν, ενώ αναφέρθηκε και στη Γάζα, λέγοντας πως ο πόλεμος «πραγματικά τελειώνει» και η σύγκρουση είναι πλέον «μικρές φωτιές» που μπορούν να σβήσουν εύκολα. Η Χαμάς «μάλλον θα κάνει» αυτά που υπόεχεται να κάνει: «Πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους και αν δεν το κάνουν θα έρθει το τέλος τους» πρόσθεσε.