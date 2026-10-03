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Η διαδικασία εκποίησης, που πραγματοποιείται υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, εμπλέκει επενδυτές με στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς με τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ερωτήματα για συγκρούσεις συμφερόντων.

Επικεφαλής της επενδυτικής κοινοπραξίας είναι ο δωρητής του Τραμπ, Τοντ Μπόελι, ενώ στη συμφωνία συμμετέχουν ξένοι επενδυτές που συνδέονται οικονομικά με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.

Παρά τα οφέλη που υποστηρίζει η κυβέρνηση για την ενεργειακή ασφάλεια, η επιλογή της συγκεκριμένης κοινοπραξίας αποκλείει ανταγωνιστικές προσφορές από αμερικανικές εταιρείες χωρίς αντίστοιχες διασυνδέσεις.

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Η πώληση των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil, που έχουν βγει στην αγορά υπό την πίεση των αμερικανικών κυρώσεων, φαίνεται να συνδέεται πλέον και με τις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον–Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους New York Times, στη διαδικασία εμπλέκονται επενδυτές με επιχειρηματικούς δεσμούς με πρόσωπα του στενού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil εκτείνονται από πρατήρια καυσίμων και διυλιστήρια μέχρι πετρελαϊκά κοιτάσματα σε διάφορες χώρες. Οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα αξιοποίησής τους από ρωσικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί προς πώληση σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

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Η διαδικασία εκποίησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τους New York Times, έχει συνδεθεί με τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να προωθήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Διυλιστήριο της Lukoil – Μονάδες διύλισης πετρελαίου και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Στο επίκεντρο πρόσωπα του κύκλου Τραμπ

Το δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που αναμένεται να επωφεληθούν από τις συμφωνίες για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil διατηρούν δεσμούς με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου και συνεργάτες της κυβέρνησής του, μεταξύ αυτών και απεσταλμένους που έχουν εμπλακεί στις επαφές με τη Ρωσία.

Οι συγκεκριμένες σχέσεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί να διασταυρώνονται με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Οι New York Times επισημαίνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει εκ νέου ζητήματα πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων γύρω από τη διαχείριση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil.

Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα από την έρευνα των New York Times σχετικά με την επικείμενη συναλλαγή.

Η συμφωνία για τη Lukoil στο επίκεντρο των επαφών ΗΠΑ–Ρωσίας

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η προώθηση επιχειρηματικών συμφωνιών με τη Ρωσία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίαυλος για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα και να συμβάλει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ορισμένες συμφωνίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη και πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους New York Times, κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τον περασμένο μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσει η συμφωνία για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil. Οι δύο Αμερικανοί φέρεται να συμφώνησαν να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερου κλίματος στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Μόσχας και παράλληλα να πιέσει προς τα κάτω τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

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Ο επικεφαλής της συμφωνίας είναι σημαντικός δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ

Επικεφαλής της επενδυτικής κοινοπραξίας είναι ο Τοντ Μπόελι, δισεκατομμυριούχος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και συνιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων, των Los Angeles Dodgers. Είναι επίσης σημαντικός δωρητής των πολιτικών δραστηριοτήτων του Τραμπ. Τον περασμένο Δεκέμβριο συνεισέφερε 1 εκατομμύριο δολάρια στην πολιτική επιτροπή MAGA Inc., που συνδέεται με τον Τραμπ, ακριβώς την περίοδο που οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία της Lukoil εντείνονταν.

Οι οικογενειακοί δεσμοί με τους επενδυτές είναι εκτεταμένοι

Ο Τραμπ, οι τρεις γιοι του, ο Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ, μία από τις κόρες του προέδρου, καθώς και η οικογένεια Γουίτκοφ έχουν όλοι οικονομικούς δεσμούς με εταίρους της συμφωνίας, η οποία απαιτεί την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ και του Κρεμλίνου. Η οικογένεια Τραμπ και οι σύμβουλοι του προέδρου δεν έχουν άμεσο οικονομικό συμφέρον στη συναλλαγή. Ωστόσο, οι επιχειρηματικοί τους εταίροι θα επωφελούνταν οικονομικά εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μεταξύ των επενδυτών που συνεργάστηκαν με τον Μπόελι είναι ένα από τα πλουσιότερα επενδυτικά κεφάλαια στη Μέση Ανατολή, η International Holding Company, την οποία εποπτεύει ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι.

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Ο σεΐχης Ταχνούν διευθύνει ξεχωριστά εταιρείες που κατέχουν σχεδόν το ήμισυ της World Liberty Financial, της εταιρείας κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσαν ο Γουίτκοφ και την οποία εξακολουθεί να διευθύνει ο Ζακ Γουίτκοφ, ένας από τους γιους του Στιβ Γουίτκοφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Μπάρον Τραμπ, δύο από τους γιους του προέδρου, είναι επίσης μέτοχοι και συνιδρυτές της εταιρείας, επομένως και αυτοί είναι, ουσιαστικά, επιχειρηματικοί εταίροι του σεΐχη Ταχνούν.

Ο σεΐχης Ταχνούν, ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες στο Άμπου Ντάμπι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ελέγχει εταιρείες που εποπτεύουν τη Lunate, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που απέκτησε σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Affinity Partners, την οποία ίδρυσε ο Κούσνερ αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο στο τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ένας ακόμη επενδυτής στον όμιλο του Μπόελι είναι δύο δισεκατομμυριούχοι από το Κατάρ, γεννημένοι στη Συρία, ο Μουτάζ Αλ-Χαγιάτ και ο αδελφός του Ράμεζ Αλ-Χαγιάτ, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με τον Κούσνερ και την Τραμπ για την ανάπτυξη ενός παραθαλάσσιου συγκροτήματος θέρετρου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχεδιάζεται στις ακτές της Αλβανίας στη Μεσόγειο.

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Μεγάλο μέρος των κερδών θα κατευθυνόταν στο εξωτερικό

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπογραμμίζουν τα οφέλη που θα είχε για την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ η συμφωνία που υποστηρίζεται από τον Μπόελι, καθώς το πακέτο περιλαμβάνει τα πάντα, από εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου έως διυλιστήρια και πρατήρια καυσίμων. Η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτούσε επίσης άμεσο μερίδιο στη νέα επιχείρηση μέσω της U.S. International Development Finance Corporation, μιας υπηρεσίας που βοηθά στη χρηματοδότηση έργων στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεδομένης της σύνθεσης της επενδυτικής κοινοπραξίας, μεγάλο μέρος της εταιρείας που θα προκύψει — και των κερδών που θα δημιουργεί — θα ανήκει σε ξένους επενδυτές, σύμφωνα με συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις.

Ένας ακόμη σημαντικός υποψήφιος αγοραστής θα αποκλειόταν

Η έγκριση της συμφωνίας με τον Μπόελι, η οποία βρίσκεται τώρα υπό διαπραγμάτευση με τη βοήθεια του Λευκού Οίκου, θα σήμαινε την απόρριψη ανταγωνιστικής προσφοράς από την Carlyle, μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία ήδη έχει επενδύσεις σε διυλιστήρια στην Ευρώπη.

Η προσφορά της Carlyle, αντίθετα, θα σήμαινε ότι ο ιδιοκτήτης θα ήταν αποκλειστικά αμερικανικός. Ωστόσο, η Carlyle δεν έχει αντίστοιχους οικονομικούς δεσμούς με την οικογένεια του Τραμπ και τους πολιτικούς συμβούλους του.

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