Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν αδιάκοπα σε όλο το μήκος του μετώπου και έχουν τη «στρατηγική πρωτοβουλία», υποστήριξε ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου το Σάββατο, με την ουκρανική πλευρά να υποδεικνύει τις δικές της επιτυχίες.

«Η συνδυασμένη ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη προέλαση κατά μήκος σχεδόν όλου του μετώπου» δήλωσε στους υφισταμένους του ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Άμυνας. «Αυτή τη στιγμή η στρατηγική πρωτοβουλία βρίσκεται πλήρως στην πλευρά των ρωσικών δυνάμεων» πρόσθεσε.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου είχαν σημειώσει επιτυχίες στο μέτωπο, εμποδίζοντας τις ρωσικές δυνάμεις να καταλάβουν στόχους στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και σταματώντας περαιτέρω προελάσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ. Σε μια περιοχή, είπε, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει τις ρωσικές.

Ακόμη, την Κυριακή οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τόνισαν ότι, παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας για επιτυχημένη επίθεση το καλοκαίρι, οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν οποιαδήποτε μεγάλη ουκρανική πόλη και παρουσιάζουν «πολύ υπερβολικά» νούμερα όσον αφορά στα εδάφη που έχουν καταλάβει. Σημειώνεται πως ο Γκερασίμοφ είπε το Σάββατο ότι από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει πάνω από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία και έχουν πάρει τον έλεγχο 149 χωριών.

«Παρά τους ισχυρισμούς του Γκερασίμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει τον πλήρη έλεγχο οποιασδήποτε μεγάλης πόλης» ανέφερε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μέσω social media. «Τα νούμερα που παρουσιάζουν οι κατακτητές όσον αφορά στα καταληφθέντα εδάφη και οικισμούς είναι πολύ υπερβολικά», πρόσθεσε.

«Παρά τις επιθετικές της ενέργειες, παρά τις επιτυχίες σε κάποια σημεία ως προς την πίεση στις ουκρανικές θέσεις, η Ρωσία δεν σημείωσε γρήγορες νίκες» είπε στην τηλεόραση ο Τρεχούμποφ, υποδεικνύοντας ότι οι Ρώσοι συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο στρατευμάτων στο Ντονέτσκ μα έχουν αποτύχει να καταλάβουν στόχους- κλειδιά, όπως το Ποκρόφσκ, το Τορέτσκ και το Τσάσιβ Γιαρ. Επίσης ανέφερε πως ρωσικά στρατεύματα είχαν κυκλωθεί κοντά στο Ντομπροπίλια, βόρεια του Ποκρόφσκ, και οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το χωριό Μιρν, κοντά στο Κουπιάνσκ, βορειότερα- άλλη μια περιοχή έντονης ρωσικής δραστηριότητας.

Το Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του χωριού Κομισουβάχα στο Ντονέτσκ, ωστόσο οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο, λέγοντας πως ήταν μία από τις κοινότητες όπου οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Reuters