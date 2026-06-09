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Η Μαντόνα επανέρχεται στο προσκήνιο με ένα νέο βίντεοκλιπ για το υποτιθέμενο άλμπουμ “Confessions II”, παραμένοντας πιστή στην εικόνα της ως μία από τις πιο προκλητικές παρουσίες στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 13 λεπτών, λειτουργεί περισσότερο σαν κινηματογραφικό φιλμ παρά σαν κλασικό μουσικό κλιπ, με τον ερωτισμό να κυριαρχεί σε όλη τη ροή του. Σε αυτό συμμετέχει και το διάσημο μοντέλο Κέιτ Μος, ενώ εμφανίζονται και άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

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Η ένταση κορυφώνεται περίπου στη μέση του φιλμ, όταν η 67χρονη σταρ παρουσιάζεται σε σκηνή μέσα σε τουαλέτα κλαμπ μαζί με έναν άνδρα, σε ένα ιδιαίτερα τολμηρό και σκηνοθετημένο τετ α τετ που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια της σκηνής, η Μαντόνα εμφανίζεται να γονατίζει μπροστά στον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια την πλησιάζει και η σκηνή εξελίσσεται με τρόπο που ενισχύει τον προκλητικό χαρακτήρα του βίντεο. Παράλληλα, μια γυναίκα φαίνεται να παρακολουθεί από διπλανό χώρο, αντιδρώντας με έκπληξη σε όσα διαδραματίζονται.

Στο ίδιο οπτικοακουστικό project ακούγονται και νέα τραγούδια από το άλμπουμ “Confessions II”, ενώ κάνουν σύντομες εμφανίσεις γνωστά ονόματα, όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και η Τζούλια Γκάρνερ, η οποία μάλιστα πρόκειται να ενσαρκώσει τη Μαντόνα σε επερχόμενη κινηματογραφική βιογραφία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλμ που συνδυάζει μουσική, αφήγηση και έντονη εικόνα, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση της Μαντόνα σε projects που προκαλούν συζήτηση και διχάζουν το κοινό, παραμένοντας όμως πάντα στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας.