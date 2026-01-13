Στο στόχαστρο επίθεσης με drones φέρεται να βρέθηκαν δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13/03).

Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Delta Harmony που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, όπως και το πετρελαιοφόρο Matilda όπου διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, πρόσθεσαν οι πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η ενέργεια έγινε με εναέρια μη επανδρωμένα μέσα, με θαλάσσια drones ή με συνδυασμό των δύο.

Από τις πρώτες αναφορές προκύπτει ότι στο «Delta Harmony» εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς περαιτέρω επέκταση.

Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.

Τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφερε πηγή στο Bloomberg, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη.

Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, σημειώνει το Bloomberg.