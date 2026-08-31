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Μαζέψτε τον πριν είναι αργά. Γιατί ο μεγαλοϊδεατισμός που καλλιεργείται πλέον συστηματικά στην Τουρκία δεν είναι ούτε γραφικός ούτε αστείος.

Βέβαια τη φράση «το 1071 καταλάβαμε την Ανατολία και το 2071 θα κυριαρχήσουμε στον κόσμο» δεν την είπε ο Ερντογάν αλλά ο κυβερνητικός του εταίρος, ο ακροδεξιός και γκρίζος λύκος Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο Ερντογάν, όμως, στο ίδιο κλίμα μίλησε για μια «μεγάλη και ισχυρή Τουρκία» και διακήρυξε ότι «η ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας». (huffingtonpost.gr)

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Αν συνεχίσουν έτσι, σε λίγο θα μας ανακοινώσουν ότι τους ανήκει και το φεγγάρι. Και μετά ίσως οι υπόλοιποι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Θα μπορούσε κανείς να γελάσει με αυτή την υπερφίαλη ματαιοδοξία. Δεν πρέπει.

Ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι είναι μεθοδικός, επίμονος και αποφασιστικός. Και ακριβώς γι’ αυτό απέναντί του απαιτείται αντίστοιχη μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα.

Δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα

Την ώρα που εκτοξεύονται οι μεγαλοϊδεατικές διακηρύξεις, η Άγκυρα δημοσιοποιεί χάρτες για «θαλάσσια πάρκα» σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα απάντησε ότι όσα εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. (huffingtonpost.gr)

Αλλά το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Αθήνα.

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Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, κάθε συστηματική πολιτική αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή αφορά και τις Βρυξέλλες.

Και πέρα από το Αιγαίο βρίσκεται μια Μέση Ανατολή ήδη φορτωμένη με πολέμους, συγκρούσεις και ανοιχτούς λογαριασμούς.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί αμήχανη έναν ηγέτη και τους συμμάχους του να μετατρέπουν τον αναθεωρητισμό σε καθημερινό πολιτικό αφήγημα.

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Μαζέψτε τους λοιπόν πριν είναι αργά. Κόψτε τους τον βήχα τώρα.

Όχι με κραυγές και λεονταρισμούς. Με διπλωματία, συμμαχίες, αποτρεπτική ισχύ και καθαρές κόκκινες γραμμές.

Γιατί απέναντι σε έναν μεθοδικό αναθεωρητισμό η χειρότερη απάντηση είναι η αναμονή.

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