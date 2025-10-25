Μεθυσμένος Ρώσος οπλισμένος με μπαλτά επιτέθηκε σε αστυνομικούς στη Νότια Κορέα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν εναντίον του άσφαιρα και πραγματικά πυρά, καθώς και όπλο ηλεκτροσόκ.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο SHOT, η αστυνομία ενημερώθηκε ότι περιφερόταν σε συνοικία της Σεούλ με τον μπαλτά. Τον πλησίασε κάτοικος και ο 34χρονος άρχισε να κραδαίνει τον μπαλτά, να σπάει τζαμαρίες και να χτυπά τοίχους. Όταν έφτασαν αστυνομικοί τους απείλησε και αυτοί τον χτύπησαν με όπλο ηλεκτροσόκ χωρίς αποτέλεσμα. Μετά χρησιμοποίησαν άσφαιρα, μα αυτός δεν πτοήθηκε, οπότε χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά και τον συνέλαβαν.

