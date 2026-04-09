Σοκ και έντονη οργή επικρατούν στο Μεξικό για τη δολοφονία της 15χρονης Λέιλα Μπεσέρα από δύο ανήλικες, με κίνητρο την ερωτική ζήλια, αλλά και για τις ποινές που θεωρούνται ιδιαίτερα επιεικείς. Η υπόθεση, που περιλαμβάνει παγίδα και απόπειρα συγκάλυψης, έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Πριν από λίγες ημέρες δικαστής επέβαλε ποινή δύο ετών και δέκα μηνών φυλάκισης στην 15χρονη και έντεκα μήνες επιτήρησης στη 13χρονη καθώς και πρόστιμο 5.657 πέσος (2.800 ευρώ) ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

🔴 ASESINATO DE LEYLA REABRE DEBATE SOBRE PENAS A MENORES EN MÉXICO



Leyla, de 15 años, fue asesinada en octubre de 2025 en Sonoyta, Sonora, tras ser engañada por dos compañeras que le hicieron creer que asistiría a una fiesta sorpresa.



Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, όταν οι δύο ανήλικες παρέσυραν τη Λέιλα σε αποθήκη με πρόσχημα μια «έκπληξη». Την έδεσαν σε καρέκλα, της κάλυψαν τα μάτια και τη στραγγάλισαν με σκοινί, καταγράφοντας τη σκηνή σε βίντεο.

Η οικογένειά της την αναζήτησε άμεσα, ενώ το υλικό διέρρευσε έναν μήνα μετά στα social media. Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε μηχανική ασφυξία, ενώ η μητέρα της ανέφερε πως το κορίτσι δεχόταν bullying.

