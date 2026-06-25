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Ένα όχημα χτύπησε πεζούς σε συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού σε αγώνα του Μουντιάλ χθες βράδυ, ανακοίνωσε το δημαρχείο του Λος Κάμπος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε το δημαρχείο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τουλάχιστον 17 είναι οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ είχε επίσης τραυματιστεί.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του περιστατικού, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες των τραυματιών. Οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί έχουν πλέον δοθεί ξανά στην κυκλοφορία, αφού ολοκληρώθηκαν οι αρχικές έρευνες στο σημείο.



Ένα μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αυθεντικότητά του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ